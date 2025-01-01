- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringLen
Возвращает число символов в строке.
int StringLen(
Параметры
string_value
[in] Строка для вычисления длины.
Возвращаемое значение
Количество символов в строке без учета завершающего нуля.
Пример:
void OnStart()
