StringLen

Возвращает число символов в строке.

int  StringLen(
   string  string_value      // строка
   );

Параметры

string_value

[in]  Строка для вычисления длины.

Возвращаемое значение

Количество символов в строке без учета завершающего нуля.

Пример:

void OnStart()
  {
//--- определяем тестовую строку
   string text="123456789012345";
//--- получаем количество символов в строке
   int str_len=StringLen(text);
//--- распечатаем в журнале строку и количество символов в ней
   PrintFormat("The StringLen() function returned the value of %d chars in string: '%s'"str_lentext);
   
   /*
   Результат
   The StringLen() function returned the value of 15 chars in string: '123456789012345'
   */
  }

Смотри также

StringBufferLen, StringTrimLeft, StringTrimRight, StringToCharArray, StringToShortArray