|
//+------------------------------------------------------------------+
//| CustomSymbolSetDouble.mq5 |
//| Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#define CUSTOM_SYMBOL_NAME Symbol()+".C" // наименование пользовательского символа
#define CUSTOM_SYMBOL_PATH "Forex" // название группы, в которой будет создан символ
#define CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN Symbol() // наименование символа, на основе которого будет создан пользовательский
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- получаем код ошибки при создании пользовательского символа
int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_PATH, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
//--- если код ошибки не 0 (успешное создание символа) и не 5304 (символ уже создан) - уходим
if(create!=0 && create!=5304)
return;
//--- получим и распечатаем в журнале свойства символа, на основе которого создан пользовательский
//--- (минимальный объем, максимальный объем, минимальный шаг изменения объема для заключения сделки)
double origin_vol_min = SymbolInfoDouble(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, SYMBOL_VOLUME_MIN);
double origin_vol_max = SymbolInfoDouble(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, SYMBOL_VOLUME_MAX);
double origin_vol_step= SymbolInfoDouble(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, SYMBOL_VOLUME_STEP);
PrintFormat("The '%s' symbol from which the custom '%s' was created:\n"+
" Volume Min: %.2f\n Volume Max: %.2f\n Volume Step: %.2f",
CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, CUSTOM_SYMBOL_NAME,
origin_vol_min, origin_vol_max, origin_vol_step);
//--- установим для этих свойств пользовательского символа иные значения
ResetLastError();
bool res=true;
res &=CustomSymbolSetDouble(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_VOLUME_MIN, 0.1);
res &=CustomSymbolSetDouble(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_VOLUME_MAX, 1000);
res &=CustomSymbolSetDouble(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_VOLUME_STEP, 0.1);
//--- если при установке какого-либо из свойств была ошибка - выведем об этом сообщение в журнал
if(!res)
Print("CustomSymbolSetDouble() failed. Error ", GetLastError());
//--- получим и распечатаем в журнале изменённые свойства пользовательского символа
//--- (минимальный объем, максимальный объем, минимальный шаг изменения объема для заключения сделки)
double custom_vol_min = SymbolInfoDouble(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_VOLUME_MIN);
double custom_vol_max = SymbolInfoDouble(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_VOLUME_MAX);
double custom_vol_step= SymbolInfoDouble(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_VOLUME_STEP);
PrintFormat("Custom symbol '%s' based on '%s':\n"+
" Volume Min: %.2f\n Volume Max: %.2f\n Volume Step: %.2f",
CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, CUSTOM_SYMBOL_NAME,
custom_vol_min, custom_vol_max, custom_vol_step);
//--- выведем на график в комментарии подсказку о клавишах завершения работы скрипта
Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit", CUSTOM_SYMBOL_NAME));
//--- в бесконечном цикле ожидаем нажатия клавиш Esc или Del для выхода
while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)
{
Sleep(16);
//--- при нажатии Del, удаляем созданный пользовательский символ
if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)
{
if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))
PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully", CUSTOM_SYMBOL_NAME);
break;
}
}
//--- перед выходом очистим график
Comment("");
/*
результат:
The 'EURUSD' symbol from which the custom 'EURUSD.C' was created:
Volume Min: 0.01
Volume Max: 500.00
Volume Step: 0.01
Custom symbol 'EURUSD' based on 'EURUSD.C':
Volume Min: 0.10
Volume Max: 1000.00
Volume Step: 0.10
*/
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создаёт пользовательский символ, возвращает код ошибки |
//+------------------------------------------------------------------+
int CreateCustomSymbol(const string symbol_name, const string symbol_path, const string symbol_origin=NULL)
{
//--- определяем наименование символа, на основе которого будет создан пользовательский
string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);
//--- если пользовательский символ создать не удалось, и это не ошибка 5304 - сообщаем об этом в журнале
ResetLastError();
int error=0;
if(!CustomSymbolCreate(symbol_name, symbol_path, origin))
{
error=GetLastError();
if(error!=5304)
PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d", symbol_name, symbol_path, origin, error);
}
//--- успешно
return(error);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Удаляет пользовательский символ |
//+------------------------------------------------------------------+
bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)
{
//--- скроем символ из окна Обзор рынка
ResetLastError();
if(!SymbolSelect(symbol_name, false))
{
PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d", GetLastError());
return(false);
}
//--- если пользовательский символ удалить не удалось - сообщаем об этом в журнале и возвращаем false
ResetLastError();
if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))
{
PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d", symbol_name, GetLastError());
return(false);
}
//--- успешно
return(true);
}