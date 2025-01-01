Типы данных

Любая программа оперирует данными. Данные могут быть различных типов в зависимости от назначения. Например, для доступа к элементам массива используются данные целочисленного типа. Ценовые данные имеют тип двойной точности с плавающей точкой. Это связано с тем, что в языке MQL5 не предусмотрено специального типа для ценовых данных.

Данные разного типа обрабатываются с разной скоростью. Целочисленные данные обрабатываются быстрее всего. Для обработки данных двойной точности используется специальный сопроцессор. Однако из-за сложности внутреннего представления данных с плавающей точкой, они обрабатывается дольше, чем целочисленные.

Дольше всего обрабатываются строковые данные. Это связано с динамическим распределением-перераспределением оперативной памяти компьютера.

Основные типы данных:

short, int, long, uchar, ushort, uint, ulong) целые ( char

логические ( bool

литералы (ushort)

строки ( string

float) с плавающей точкой ( double

цвет ( color

дата и время ( datetime

перечисления ( enum

Сложные типы данных:

В терминах OOП сложные типы данных называются абстрактными типами данных.

Типы color и datetime имеют смысл только для удобства представления и ввода параметров, задаваемых извне - из таблицы свойств советника или пользовательского индикатора (вкладка "Inputs"). Данные типов color и datetime представляются в виде целых чисел. Целые типы вместе с типами с плавающей точкой называются арифметическими (числовыми) типами.

В выражениях используется неявное приведение типов, если не указано явное приведение.

Смотри также

Приведение типов