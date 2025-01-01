- Целые типы
- Вещественные типы (double, float)
- Комплексное число (complex)
- Тип string
- Структуры, классы и интерфейсы
- Объект динамического массива
- Матрицы и векторы
- Приведение типов
- Тип void и константа NULL
- Пользовательские типы
- Указатели объектов
- Ссылки. Модификатор & и ключевое слово this
Типы данных
Любая программа оперирует данными. Данные могут быть различных типов в зависимости от назначения. Например, для доступа к элементам массива используются данные целочисленного типа. Ценовые данные имеют тип двойной точности с плавающей точкой. Это связано с тем, что в языке MQL5 не предусмотрено специального типа для ценовых данных.
Данные разного типа обрабатываются с разной скоростью. Целочисленные данные обрабатываются быстрее всего. Для обработки данных двойной точности используется специальный сопроцессор. Однако из-за сложности внутреннего представления данных с плавающей точкой, они обрабатывается дольше, чем целочисленные.
Дольше всего обрабатываются строковые данные. Это связано с динамическим распределением-перераспределением оперативной памяти компьютера.
- целые (char, short, int, long, uchar, ushort, uint, ulong)
- логические (bool)
- литералы (ushort)
- строки (string)
- с плавающей точкой (double, float)
- цвет (color)
- дата и время (datetime)
- перечисления (enum)
В терминах OOП сложные типы данных называются абстрактными типами данных.
Типы color и datetime имеют смысл только для удобства представления и ввода параметров, задаваемых извне - из таблицы свойств советника или пользовательского индикатора (вкладка "Inputs"). Данные типов color и datetime представляются в виде целых чисел. Целые типы вместе с типами с плавающей точкой называются арифметическими (числовыми) типами.
В выражениях используется неявное приведение типов, если не указано явное приведение.
