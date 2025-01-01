Структура входных параметров индикатора (MqlParam)

Структура MqlParam специально разработана для передачи входных параметров при создании хэндла технического индикатора с помощью функции IndicatorCreate().

struct MqlParam

{

ENUM_DATATYPE type; // тип входного параметра, значение перечисления ENUM_DATATYPE

long integer_value; // поле для хранения целочисленного значения

double double_value; // поле для хранения значения double или float

string string_value; // поле для хранения значения строкового типа

};

Все входные параметры индикатора передаются в виде массива типа MqlParam, поле type каждого элемента этого массива указывает тип данных, передаваемых данным элементом. Сами значения параметров индикатора необходимо предварительно поместить в соответствующие поля каждого элемента (в integer_value, в double_value или в string_value) в зависимости от того, какое значение перечисления ENUM_DATATYPE содержится в поле type.

Если функции IndicatorCreate() третьим параметром в качестве типа индикатора передается значение IND_CUSTOM, то первый элемент массива входных параметров должен иметь поле type со значением TYPE_STRING из перечисления ENUM_DATATYPE, а поле string_value должно содержать имя пользовательского индикатора.