- Структура даты
- Структура входных параметров индикатора
- Структура исторических данных
- Структура стакана цен
- Структура торгового запроса
- Структура результата проверки торгового запроса
- Структура результата торгового запроса
- Структура торговой транзакции
- Структура для получения текущих цен
- Структуры экономического календаря
Структура входных параметров индикатора (MqlParam)
Структура MqlParam специально разработана для передачи входных параметров при создании хэндла технического индикатора с помощью функции IndicatorCreate().
|
struct MqlParam
Все входные параметры индикатора передаются в виде массива типа MqlParam, поле type каждого элемента этого массива указывает тип данных, передаваемых данным элементом. Сами значения параметров индикатора необходимо предварительно поместить в соответствующие поля каждого элемента (в integer_value, в double_value или в string_value) в зависимости от того, какое значение перечисления ENUM_DATATYPE содержится в поле type.
Если функции IndicatorCreate() третьим параметром в качестве типа индикатора передается значение IND_CUSTOM, то первый элемент массива входных параметров должен иметь поле type со значением TYPE_STRING из перечисления ENUM_DATATYPE, а поле string_value должно содержать имя пользовательского индикатора.