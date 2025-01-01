ArrayFill

Заполняет числовой массив указанным значением.

void ArrayFill(

void& array[],

int start,

int count,

void value

);

Параметры

array[]

[out] Массив простого типа (char, uchar, short, ushort, int, uint, long, ulong, bool, color, datetime, float, double).

start

[in] Индекс начального элемента (с какого элемента заполнять). При этом не учитывается установленный флаг серийности.

count

[in] Количество элементов, которое следует заполнить.

value

[in] Значение, которым заполняется массив.

Возвращаемое значение

Нет возвращаемого значения.

Примечание

При вызове функции ArrayFill() всегда подразумевается обычное направление индексации – слева направо, то есть изменение порядка доступа к элементам массива с помощью функции ArraySetAsSeries() не принимается во внимание.

Многомерный массив при обработке функцией ArrayFill() представляется одномерным, например, массив array[2][4] обрабатывается как array[8], поэтому при работе с этим массивом допустимо указать индекс начального элемента равным 5. Таким образом, вызов ArrayFill(array, 5, 2, 3.14) для массива array[2][4] заполнит значением 3.14 элементы массива array[1][1] и array[1][2].

Пример: