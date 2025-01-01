- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayFill
Заполняет числовой массив указанным значением.
void ArrayFill(
Параметры
array[]
[out] Массив простого типа (char, uchar, short, ushort, int, uint, long, ulong, bool, color, datetime, float, double).
start
[in] Индекс начального элемента (с какого элемента заполнять). При этом не учитывается установленный флаг серийности.
count
[in] Количество элементов, которое следует заполнить.
value
[in] Значение, которым заполняется массив.
Возвращаемое значение
Нет возвращаемого значения.
Примечание
При вызове функции ArrayFill() всегда подразумевается обычное направление индексации – слева направо, то есть изменение порядка доступа к элементам массива с помощью функции ArraySetAsSeries() не принимается во внимание.
Многомерный массив при обработке функцией ArrayFill() представляется одномерным, например, массив array[2][4] обрабатывается как array[8], поэтому при работе с этим массивом допустимо указать индекс начального элемента равным 5. Таким образом, вызов ArrayFill(array, 5, 2, 3.14) для массива array[2][4] заполнит значением 3.14 элементы массива array[1][1] и array[1][2].
Пример:
void OnStart()