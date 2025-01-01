#property description "Пример использования функции CalendarValueLastByEvent"

#property description " для отлавливания выхода отчета по событию Nonfarm Payrolls."

#property description "Для этого необходимо получить текущий идентификатор изменения"

#property description " базы Календаря. И затем по этому идентификатору получать"

#property description " только новые события для через опрос в таймере"

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- create timer

EventSetTimer(60);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- destroy timer

EventKillTimer();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//---



}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Timer function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTimer()

{

//--- идентификатор изменения базы Календаря

static ulong calendar_change_id=0;

//--- признак первого запуска

static bool first=true;

//--- идентификатор события

static ulong event_id=0;

//--- имя события

static string event_name=NULL;

//--- массив значений событий

MqlCalendarValue values[];

//--- проведем инициализацию - получим текущий calendar_change_id

if(first)

{

MqlCalendarEvent events[];

//--- код страны для США по стандарту ISO 3166-1 Alpha-2

string USA_code="US";

//--- получим события для США

int events_count=CalendarEventByCountry(USA_code,events);

//--- позиция нужного нам события в массиве events

int event_pos=-1;

//--- выведем события для США в Журнал

if(events_count>0)

{

PrintFormat("%s: События для США: %d",__FUNCTION__,events_count);

for(int i=0;i<events_count;i++)

{

string event_name_low=events[i].name;

//--- приведем к нижнему регистру имя события

if(!StringToLower(event_name_low))

{

PrintFormat("StringToLower() вернула ошибку %d",GetLastError());

//--- досрочно выходим из функции

return;

}

//--- поищем событие "Nonfarm Payrolls"

if(StringFind(event_name_low,"nonfarm payrolls")!=-1)

{

//--- событие найдено, запомним его id

event_id=events[i].id;

//--- запишем для события "Nonfarm Payrolls" его имя

event_name=events[i].name;

//--- запомним позицию событий в массиве events[]

event_pos=i;

//--- на самом деле в Календаре есть несколько событий, которые содержат в имени "nonfarm payrolls", имейте в виду

PrintFormat("Событие \"Nonfarm Payrolls\" найдено: event_id=%d event_name=%s",event_id,event_name);

//--- посмотрите все события, закомментировав ниже оператор break, чтобы лучше понять данный пример

break;

}

}

//--- сократим список, удалим события после события "Nonfarm Payrolls"

ArrayRemove(events,event_pos+1);

//--- для удобства изучения оставим 9 событий перед "Nonfarm Payrolls"

ArrayRemove(events,0,event_pos-9);

ArrayPrint(events);

}

else

{

PrintFormat("%s: CalendarEventByCountry(%s) вернуло 0 событий, код ошибки=%d",

USA_code,__FUNCTION__,GetLastError());

//--- неудачное завершение работы, попробуем заново при следующем вызове таймера

return;

}



//--- получим для указанного события идентификатор изменения базы Календаря

if(CalendarValueLastByEvent(event_id,calendar_change_id,values)>0)

{

//--- этот блок кода не может выполниться при первом запуске, но мы его все равно пропишем

PrintFormat("%s: Получен текущий идентификатор базы Календаря: change_id=%d",

__FUNCTION__,calendar_change_id);

//--- выставим флаг и выйдем до следущего события таймера

first=false;

return;

}

else

{

//--- данные не получены (для первого запуска это нормально), проверим наличие ошибки

int error_code=GetLastError();

if(error_code==0)

{

PrintFormat("%s: Получен текущий идентификатор базы Календаря: change_id=%d",

__FUNCTION__,calendar_change_id);

//--- выставим флаг и выйдем до следущего события таймера

first=false;

//--- теперь у нас есть значение calendar_change_id

return;

}

else

{

//--- а вот это действительно ошибка

PrintFormat("%s: Не удалось получить значения для события event_id=%d",__FUNCTION__,event_id);

PrintFormat("Код ошибки: %d",error_code);

//--- неудачное завершение работы, попробуем заново при следующем вызове таймера

return;

}

}

}



//--- у нас есть последнее известное значение идентификатора изменения Календаря (change_id)

ulong old_change_id=calendar_change_id;

//--- проверим - не появилось ли новое значение события "Nonfarm Payrolls"

if(CalendarValueLastByEvent(event_id,calendar_change_id,values)>0)

{

PrintFormat("%s: Получены новые события для \"%s\": %d",

__FUNCTION__,event_name,ArraySize(values));

//--- выведем в Журнал информацию из массива values

ArrayPrint(values);

//--- выведем в Журнал значения предыдущего и нового идентификатора Календаря

PrintFormat("%s: Предыдущий change_id=%d, новый change_id=%d",

__FUNCTION__,old_change_id,calendar_change_id);

/*

пропишите здесь свой код, который будет обрабатывать публикацию данных по "Nonfarm Payrolls"

*/

}

//---

}

/*

Результат:

OnTimer: События для США: 202

Событие "Nonfarm Payrolls" найдено: event_id=840030016 event_name=Nonfarm Payrolls

[id] [type] [sector] [frequency] [time_mode] [country_id] [unit] [importance] [multiplier] [digits] [source_url] [event_code] [name] [reserved]

[0] 840030007 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "consumer-price-index-yy" "CPI y/y" 0

[1] 840030008 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "consumer-price-index-ex-food-energy-yy" "Core CPI y/y" 0

[2] 840030009 1 4 2 0 840 0 1 0 3 "https://www.bls.gov" "consumer-price-index-nsa" "CPI n.s.a." 0

[3] 840030010 1 4 2 0 840 0 1 0 3 "https://www.bls.gov" "consumer-price-index-ex-food-energy" "Core CPI" 0

[4] 840030011 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "import-price-index-mm" "Import Price Index m/m" 0

[5] 840030012 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "import-price-index-yy" "Import Price Index y/y" 0

[6] 840030013 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "export-price-index-mm" "Export Price Index m/m" 0

[7] 840030014 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "export-price-index-yy" "Export Price Index y/y" 0

[8] 840030015 1 3 2 0 840 1 2 0 1 "https://www.bls.gov" "unemployment-rate" "Unemployment Rate" 0

[9] 840030016 1 3 2 0 840 4 3 1 0 "https://www.bls.gov" "nonfarm-payrolls" "Nonfarm Payrolls" 0

OnTimer: Получен текущий идентификатор базы Календаря: change_id=33986560



*/