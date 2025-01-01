- ArrayBsearch
ArrayInitialize
Инициализирует числовой массив указанным значением.
Для инициализации массива типа char
|
int ArrayInitialize(
Для инициализации массива типа short
|
int ArrayInitialize(
Для инициализации массива типа int
|
int ArrayInitialize(
Для инициализации массива типа long
|
int ArrayInitialize(
Для инициализации массива типа float
|
int ArrayInitialize(
Для инициализации массива типа double
|
int ArrayInitialize(
Для инициализации массива типа bool
|
int ArrayInitialize(
Для инициализации массива типа uint
|
int ArrayInitialize(
Параметры
array[]
[out] Числовой массив, который нужно инициализировать.
value
[in] Новое значение, которое нужно установить всем элементам массива.
Возвращаемое значение
Количество инициализированных элементов.
Примечание
Функция ArrayResize() позволяет задать для массива размер с некоторым запасом для его будущего увеличения без физического перераспределения памяти. Это сделано для улучшения быстродействия, так как операции по распределению памяти являются достаточно медленными.
Инициализация массива выражением ArrayInitialize(array, init_val) не означает инициализацию этим же значением и элементов резерва, выделенного для этого массива. При последующих увеличениях размера массива array функцией ArrayResize() в пределах текущего резерва, в конец массива добавляются элементы, значения которых не определены и, чаще всего, не равны init_val.
Пример:
|
void OnStart()