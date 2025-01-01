ArrayInitialize

Инициализирует числовой массив указанным значением.

Для инициализации массива типа char

int ArrayInitialize(

char array[],

char value

);

Для инициализации массива типа short

int ArrayInitialize(

short array[],

short value

);

Для инициализации массива типа int

int ArrayInitialize(

int array[],

int value

);

Для инициализации массива типа long

int ArrayInitialize(

long array[],

long value

);

Для инициализации массива типа float

int ArrayInitialize(

float array[],

float value

);

Для инициализации массива типа double

int ArrayInitialize(

double array[],

double value

);

Для инициализации массива типа bool

int ArrayInitialize(

bool array[],

bool value

);

Для инициализации массива типа uint

int ArrayInitialize(

uint array[],

uint value

);

Параметры

array[]

[out] Числовой массив, который нужно инициализировать.

value

[in] Новое значение, которое нужно установить всем элементам массива.

Возвращаемое значение

Количество инициализированных элементов.

Примечание

Функция ArrayResize() позволяет задать для массива размер с некоторым запасом для его будущего увеличения без физического перераспределения памяти. Это сделано для улучшения быстродействия, так как операции по распределению памяти являются достаточно медленными.

Инициализация массива выражением ArrayInitialize(array, init_val) не означает инициализацию этим же значением и элементов резерва, выделенного для этого массива. При последующих увеличениях размера массива array функцией ArrayResize() в пределах текущего резерва, в конец массива добавляются элементы, значения которых не определены и, чаще всего, не равны init_val.

Пример: