DXShaderInputsSet
Устанавливает входные параметры шейдера.
bool DXShaderInputsSet(
Параметры
shader
[in] Хендл шейдера, созданного в DXShaderCreate().
inputs[]
[in] Массив хендлов входных параметров, созданных с помощью DXInputCreate().
Возвращаемое значение
В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().
Примечание
Размер массива входных параметров должен быть равен количеству объектов cbuffer, объявленных в коде шейдера.