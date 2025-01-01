ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Работа с DirectXDXShaderInputsSet 

DXShaderInputsSet

Устанавливает входные параметры шейдера.

bool  DXShaderInputsSet(
   int         shader,       // хендл шейдера
   const int&  inputs[]      // массив хендлов входных параметров
   );

Параметры

shader

[in]  Хендл шейдера, созданного в DXShaderCreate().

inputs[]

[in]  Массив хендлов входных параметров, созданных с помощью DXInputCreate().

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Размер массива входных параметров должен быть равен количеству объектов cbuffer, объявленных в коде шейдера.