#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#define GV_NAME "TestGlobalVariableSet"

#define GV_VALUE 1.23456



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- устанавливаем новое значение GV_VALUE в глобальную переменную клиентского терминала с именем GV_NAME

//--- если переменной ещё нет, то она будет создана

if(GlobalVariableSet(GV_NAME, GV_VALUE)==0)

{

Print("GlobalVariableSet() failed. Error ", GetLastError());

return;

}

//--- проверим результат и распечатаем его в журнале

double value=0;

if(GlobalVariableGet(GV_NAME, value))

{

PrintFormat("The global variable of the client terminal named \"%s\" is set to %.5f", GV_NAME, value);

}

/*

результат:

The global variable of the client terminal named "TestGlobalVariableSet" is set to 1.23456

*/

}