- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
GlobalVariableSet
Устанавливает новое значение глобальной переменной. Если переменная не существует, то система создает новую глобальную переменную.
datetime GlobalVariableSet(
Параметры
name
[in] Имя глобальной переменной.
value
[in] Новое числовое значение.
Возвращаемое значение
При успешном выполнении функция возвращает время последнего доступа, иначе 0. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().
Примечание
Имя глобальной переменной не должно превышать 63 символа. Глобальные переменные существуют в клиентском терминале 4 недели с момента последнего обращения, после этого автоматически уничтожаются.
Пример:
