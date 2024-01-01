SocketTimeouts

Устанавливает таймауты получения и отправки данных для системного объекта сокета.

bool SocketTimeouts(

int socket,

uint timeout_send_ms,

uint timeout_receive_ms

);

Параметры

socket

[in] Хэндл сокета, возвращаемый функцией SocketCreate. При передаче неверного хэндла в _LastError записывается ошибка 5270 (ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE).

timeout_send_ms

[in] Таймаут отправки данных в миллисекундах.

timeout_receive_ms

[in] Таймаут получения данных в миллисекундах.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.

Примечание

Не путайте таймауты системных объектов и таймауты, устанавливаемые при чтении данных через SocketRead. SocketTimeout устанавливает таймауты один раз для объетка сокета в операционной системе. Эти таймауты будут применяться ко всем функциям чтения и отправки данных через этот сокет. В SocketRead таймаут устанавливается для конкретной операции чтения данных.

Функцию можно вызывать только из экспертов и скриптов, так как они работают в собственном потоке выполнения. При вызове из индикатора GetLastError() вернет ошибку 4014 – "Системная функция не разрешена для вызова".

Пример: