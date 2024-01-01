- SocketCreate
- SocketClose
- SocketConnect
- SocketIsConnected
- SocketIsReadable
- SocketIsWritable
- SocketTimeouts
- SocketRead
- SocketSend
- SocketTlsHandshake
- SocketTlsCertificate
- SocketTlsRead
- SocketTlsReadAvailable
- SocketTlsSend
- WebRequest
- SendFTP
- SendMail
- SendNotification
Устанавливает таймауты получения и отправки данных для системного объекта сокета.
bool SocketTimeouts(
Параметры
socket
[in] Хэндл сокета, возвращаемый функцией SocketCreate. При передаче неверного хэндла в _LastError записывается ошибка 5270 (ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE).
timeout_send_ms
[in] Таймаут отправки данных в миллисекундах.
timeout_receive_ms
[in] Таймаут получения данных в миллисекундах.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false.
Примечание
Не путайте таймауты системных объектов и таймауты, устанавливаемые при чтении данных через SocketRead. SocketTimeout устанавливает таймауты один раз для объетка сокета в операционной системе. Эти таймауты будут применяться ко всем функциям чтения и отправки данных через этот сокет. В SocketRead таймаут устанавливается для конкретной операции чтения данных.
Функцию можно вызывать только из экспертов и скриптов, так как они работают в собственном потоке выполнения. При вызове из индикатора GetLastError() вернет ошибку 4014 – "Системная функция не разрешена для вызова".
Пример:
//+------------------------------------------------------------------+