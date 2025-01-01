- StringAdd
StringReplace
Заменяет в строке все найденные подстроки на заданную последовательность символов.
|
int StringReplace(
Параметры
str
[in][out] Строка, в которой необходимо произвести замены.
find
[in] Искомая подстрока для замены.
replacement
[in] Подстрока, которая будет вставлена вместо найденной.
Возвращаемое значение
Количество произведенных замен в случае успеха, в случае ошибки -1. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().
Примечание
Если функция успешно отработала, но замены не произведены (не найдена заменяемая подстрока), то возвращается 0.
Причиной ошибки могут быть неверные параметры str или find (пустая или неинициализировання строка, см. StringInit() ). Кроме того, ошибка возникнет, если для завершения замен недостаточно памяти.
Пример:
|
string text="The quick brown fox jumped over the lazy dog.";
