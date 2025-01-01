DXContextCreate

Создает графический контекст для отрисовки кадров указанного размера.

int DXContextCreate(

uint width,

uint height

);

Параметры

width

[in] Ширина кадра в пикселях.

height

[in] Высота кадра в пикселях.

Возвращаемое значение

Хендл на созданный контекст или INVALID_HANDLE в случае ошибки. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Все графические объекты, созданные с помощью функций DXBufferCreate, DXInputCreate, DXShaderCreate и DXTextureCreate, можно использовать только в графическом контексте, в котором они были созданы.

Размер кадра впоследствии можно изменять в DXContextSetSize().

Созданный хендл, который больше не используется, должен быть явно освобожден с помощью функции DXRelease().