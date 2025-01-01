- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXContextCreate
Создает графический контекст для отрисовки кадров указанного размера.
|
int DXContextCreate(
Параметры
width
[in] Ширина кадра в пикселях.
height
[in] Высота кадра в пикселях.
Возвращаемое значение
Хендл на созданный контекст или INVALID_HANDLE в случае ошибки. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().
Примечание
Все графические объекты, созданные с помощью функций DXBufferCreate, DXInputCreate, DXShaderCreate и DXTextureCreate, можно использовать только в графическом контексте, в котором они были созданы.
Размер кадра впоследствии можно изменять в DXContextSetSize().
Созданный хендл, который больше не используется, должен быть явно освобожден с помощью функции DXRelease().