- CalendarCountryById
- CalendarEventById
- CalendarValueById
- CalendarCountries
- CalendarEventByCountry
- CalendarEventByCurrency
- CalendarValueHistoryByEvent
- CalendarValueHistory
- CalendarValueLastByEvent
- CalendarValueLast
CalendarValueHistory
Получает массив значений по всем событиям на заданном диапазоне времени с фильтром по стране и/или валюте.
int CalendarValueHistory(
Параметры
values[]
[out] Массив типа MqlCalendarValue для получения значений событиий. Смотри пример обработки событий календаря.
datetime_from
[in] Начальная дата диапазона времени, из которого выбираются события по заданному идентификатору, при этом datetime_from < datetime_to.
datetime_to=0
[in] Конечная дата диапазона времени, из которого выбираются события по заданному идентификатору. Если параметр datetime_to не задан (или равен 0), то будут возвращены все значения событий от заданной даты datetime_from, имеющиеся в базе Календаря, в том числе и значения событий, которые запланированы на будущее.
country_code=NULL
[in] Кодовое имя страны согласно ISO 3166-1 alpha-2
currency=NULL
[in] Кодовое наименование валюты страны.
Возвращаемое значение
В случае успеха возвращает количество доступных значений в массиве values, иначе -1. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError(). Возможные ошибки:
- 4001 – ERR_INTERNAL_ERROR (общая ошибка исполняющей системы),
- 4004 – ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (не достаточно памяти для выполнения запроса),
- 5401 – ERR_CALENDAR_TIMEOUT (превышен лимит запроса по времени),
- 5400 – ERR_CALENDAR_MORE_DATA (размер массива недостаточен для получения описаний всех значений, поэтому получили только то, что вместилось),
- ошибки неудачного выполнения ArrayResize()
Примечание
Все функции для работы с Экономическим календарем используют время торгового сервера (TimeTradeServer). Это означает, что время в структуре MqlCalendarValue и входящие параметры времени в функциях CalendarValueHistoryByEvent/CalendarValueHistory задаются в таймзоне торгового сервера, а не в локальном времени пользователя.
Если в функцию был передан массив events[] фиксированной длины и в результате запроса не хватило места для сохранения всего результата, будет взведена ошибка ERR_CALENDAR_MORE_DATA (5400).
Если не задан параметр datetime_to (=0), то будут возвращены все значения событий от заданной даты datetime_from, имеющиеся в базе Календаря, в том числе и значения, которые запланированы на будущее.
Для фильтров country_code и currency значения NULL и "" равносильны – означают отсутствие фильтра.
Для country_code следует использовать поле code структуры MqlCalendarCountry, например "US", "RU" или "EU".
Для currency следует использовать поле currency структуры MqlCalendarCountry, например "USD", "RUB" или "EUR".
Фильтры применяются коньюкцией, т.е. через логическое 'И' выбираются значения только тех событий, для которых удовлетворяются одновременно оба условия – страна и валюта.
Структура MqlCalendarValue предоставляет методы для проверки и получения значений из полей actual_value, forecast_value, prev_value и revised_prev_value. Если значение поля не задано, то поле хранит значение LONG_MIN (-9223372036854775808).
При этом необходимо иметь в виду, что значения в этих полях хранятся увеличенными в миллион раз. Это означает, что при получении значений в MqlCalendarValue функциями CalendarValueById, CalendarValueHistoryByEvent, CalendarValueHistory, CalendarValueLastByEvent и CalendarValueLast, значения этих полей нужно проверять на равенство LONG_MIN, и если значение в поле задано, то для получения значения необходимо разделить значение поля на 1 000 000 (миллион). Другой способ получения значений – делать проверку и получать значения функциями самой структуры MqlCalendarValue.
Пример:
//+------------------------------------------------------------------+
Смотри также
CalendarCountries, CalendarEventByCountry, CalendarValueHistoryByEvent, CalendarEventById, CalendarValueById