ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Пользовательские символыCustomSymbolSetString 

CustomSymbolSetString

Устанавливает для пользовательского символа значение свойства строкового типа.

bool  CustomSymbolSetString(
   const string              symbol_name,      // имя символа
   ENUM_SYMBOL_INFO_STRING   property_id,      // идентификатор свойства
   string                    property_value    // значение свойства
   );

Параметры

symbol_name

[in]  Имя пользовательского символа.

property_id

[in]  Идентификатор свойства символа. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_SYMBOL_INFO_STRING.

property_value

[in]  Переменная типа string, содержащая значение свойства.

Возвращаемое значение

true – в случае успеха, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Минутная и тиковая история пользовательского символа полностью удаляется, если в спецификации символа изменить свойство SYMBOL_FORMULA, которое задает формулу для построения цены пользовательского символа. После удаления истории пользовательского символа терминал попытается создать новую историю по новой формуле. То же самое происходит и при ручном изменении формулы пользовательского символа.

 

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                        CustomSymbolSetString.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#define   CUSTOM_SYMBOL_NAME     Symbol()+".C"  // наименование пользовательского символа
#define   CUSTOM_SYMBOL_PATH     "Forex"        // название группы, в которой будет создан символ
#define   CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN   Symbol()       // наименование символа, на основе которого будет создан пользовательский
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- получаем код ошибки при создании пользовательского символа
   int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAMECUSTOM_SYMBOL_PATHCUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
   
//--- если код ошибки не 0 (успешное создание символа) и не 5304 (символ уже создан) - уходим
   if(create!=0 && create!=5304)
      return;
      
//--- получим и распечатаем в журнале свойства символа, на основе которого создан пользовательский
//--- (минимальный объем, максимальный объем, минимальный шаг изменения объема для заключения сделки)
   string origin_basis    = SymbolInfoString(CUSTOM_SYMBOL_ORIGINSYMBOL_BASIS);
   string origin_category = SymbolInfoString(CUSTOM_SYMBOL_ORIGINSYMBOL_CATEGORY);
   string origin_formula  = SymbolInfoString(CUSTOM_SYMBOL_ORIGINSYMBOL_FORMULA);
   
   PrintFormat("The '%s' symbol from which the custom '%s' was created:\n"+
               "  Basis: %s\n  Category: %s\n  Formula: %s",
               CUSTOM_SYMBOL_ORIGINCUSTOM_SYMBOL_NAME,
               origin_basisorigin_categoryorigin_formula);
   
//--- установим для этих свойств пользовательского символа иные значения
   ResetLastError();
   bool res=true;
   res &=CustomSymbolSetString(CUSTOM_SYMBOL_NAMESYMBOL_BASISCUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
   res &=CustomSymbolSetString(CUSTOM_SYMBOL_NAMESYMBOL_CATEGORY"FX");
   res &=CustomSymbolSetString(CUSTOM_SYMBOL_NAMESYMBOL_FORMULA, ("1.0 / "+CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN));
 
//--- если при установке какого-либо из свойств была ошибка - выведем об этом сообщение в журнал
   if(!res)
      Print("CustomSymbolSetString() failed. Error "GetLastError());
   
//--- получим и распечатаем в журнале изменённые свойства пользовательского символа
//--- (минимальный объем, максимальный объем, минимальный шаг изменения объема для заключения сделки)
   string custom_basis    = SymbolInfoString(CUSTOM_SYMBOL_NAMESYMBOL_BASIS);
   string custom_category = SymbolInfoString(CUSTOM_SYMBOL_NAMESYMBOL_CATEGORY);
   string custom_formula  = SymbolInfoString(CUSTOM_SYMBOL_NAMESYMBOL_FORMULA);
   
   PrintFormat("Custom symbol '%s' based on '%s':\n"+
               "  Basis: %s\n  Category: %s\n  Formula: %s",
               CUSTOM_SYMBOL_ORIGINCUSTOM_SYMBOL_NAME,
               custom_basiscustom_categorycustom_formula);
   
//--- выведем на график в комментарии подсказку о клавишах завершения работы скрипта
   Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit"CUSTOM_SYMBOL_NAME));
 
//--- в бесконечном цикле ожидаем нажатия клавиш Esc или Del для выхода
   while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)
     {
      Sleep(16);
      //--- при нажатии Del, удаляем созданный пользовательский символ
      if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)
        {
         if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))
            PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully"CUSTOM_SYMBOL_NAME);
         break;
        }
     }
//--- перед выходом очистим график
   Comment("");
   /*
   результат:
   The 'EURUSDsymbol from which the custom 'EURUSD.Cwas created:
     Basis
     Category
     Formula
   Custom symbol 'EURUSDbased on 'EURUSD.C':
     BasisEURUSD
     CategoryFX
     Formula1.0 / EURUSD
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создаёт пользовательский символ, возвращает код ошибки           |
//+------------------------------------------------------------------+
int CreateCustomSymbol(const string symbol_nameconst string symbol_pathconst string symbol_origin=NULL)
  {
//--- определяем наименование символа, на основе которого будет создан пользовательский
   string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);
   
//--- если пользовательский символ создать не удалось, и это не ошибка 5304 - сообщаем об этом в журнале
   ResetLastError();
   int error=0;
   if(!CustomSymbolCreate(symbol_namesymbol_pathorigin))
     {
      error=GetLastError();
      if(error!=5304)
         PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d"symbol_namesymbol_pathoriginerror);
     }
//--- успешно
   return(error);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Удаляет пользовательский символ                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)
  {
//--- скроем символ из окна Обзор рынка
   ResetLastError();
   if(!SymbolSelect(symbol_namefalse))
     {
      PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d"GetLastError());
      return(false);
     }
      
//--- если пользовательский символ удалить не удалось - сообщаем об этом в журнале и возвращаем false
   ResetLastError();
   if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))
     {
      PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d"symbol_nameGetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешно
   return(true);
  }

 

Смотри также

SymbolInfoString