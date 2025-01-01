ZeroMemory

Функция обнуляет переменную, переданную ей по ссылке.

void ZeroMemory(

void & variable

);

Параметры

variable

[in] [out] Переменная, передаваемая по ссылке, которую требуется обнулить (инициализировать нулевыми значениями).

Возвращаемое значение

Нет возвращаемого значения.

Примечание

Если параметром функции является строка, то данный вызов будет эквивалентен указанию для нее значения NULL.

Для простых типов и их массивов, а также структур/классов, состоящих из таких типов, это простое обнуление.

Для объектов, содержащих строки и динамические массивы, производится вызов ZeroMemory() для каждого члена.

Для любых массивов, не защищенных модификатором const, производится обнуление всех элементов.

Для массивов сложных объектов происходит вызов ZeroMemory() для каждого элемента.

Функция ZeroMemory() не применима для классов с защищенными членами или наследованием.

Пример: