PeriodSeconds
Возвращает количество секунд в периоде.
int PeriodSeconds(
Параметры
period=PERIOD_CURRENT
[in] Значение периода графика из перечисления ENUM_TIMEFRAMES. Если параметр не указан, то возвращается количество секунд текущего периода графика, на котором запущена программа.
Возвращаемое значение
Количество секунд в указанном периоде.
Пример:
//--- input parameters
