EventSetTimer

Указывает клиентскому терминалу, что для данного эксперта или индикатора необходимо генерировать события от таймера с указанной периодичностью.

bool EventSetTimer(

int seconds

);

Параметры

seconds

[in] Количество секунд, определяющее периодичность возникновения событий от таймера.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Обычно, эта функция должна вызываться из функции OnInit() или в конструкторе класса. Для того чтобы обрабатывать события, приходящие от таймера, эксперт или индикатор должен иметь функцию OnTimer().

Каждый эксперт и каждый индикатор работает со своим таймером, и получает события только от него. При завершении работы mql5-программы таймер уничтожается принудительно, если он был создан, но не был отключен функцией EventKillTimer().

Для каждой программы может быть запущено не более одного таймера. Каждая mql5-программа и каждый график имеют свою собственную очередь событий, куда складываются все вновь поступающие события. Если в очереди уже есть событие Timer либо это событие находится в состоянии обработки, то новое событие Timer в очередь mql5-программы не ставится.