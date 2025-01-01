- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartOpen
Открывает новый график с указанным символом и периодом.
|
long ChartOpen(
Параметры
symbol
[in] Символ графика. NULL oзначает символ текущего графика (к которому прикреплен эксперт).
period
[in] Период графика (таймфрейм). Может принимать одно из значений перечисления ENUM_TIMEFRAMES. 0 означает период текущего графика.
Возвращаемое значение
При успешном открытии графика функция возвращает идентификатор графика. В противном случае возвращает 0.
Примечание
Максимально возможное количество одновременно открытых графиков в терминале не может быть больше, чем значение CHARTS_MAX.
Пример:
|
#define CHART_SYMBOL NULL