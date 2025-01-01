void OnStart()

{

//---

Print("Количество баров по символу-периоду на данный момент = ",

SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_BARS_COUNT));



Print("Самая первая дата по символу-периоду на данный момент = ",

(datetime)SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_FIRSTDATE));



Print("Самая первая дата в истории по символу на сервере = ",

(datetime)SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_SERVER_FIRSTDATE));



Print("Данные по символу синхронизированы = ",

(bool)SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_SYNCHRONIZED));

}