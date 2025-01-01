ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Доступ к таймсериям и индикаторамSeriesInfoInteger 

SeriesInfoInteger

Возвращает информацию о состоянии исторических данных. Существует 2 варианта функции.

Непосредственно возвращает значение свойства.

long  SeriesInfoInteger(
   string                     symbol_name,     // имя символа
   ENUM_TIMEFRAMES            timeframe,       // период
   ENUM_SERIES_INFO_INTEGER   prop_id,         // идентификатор свойства
   );

Возвращает true или false в зависимости от успешности выполнения функции.

bool  SeriesInfoInteger(
   string                     symbol_name,     // имя символа
   ENUM_TIMEFRAMES            timeframe,       // период
   ENUM_SERIES_INFO_INTEGER   prop_id,         // идентификатор свойства
   long&                      long_var         // переменная для получения информации
   );

Параметры

symbol_name

[in]  Символ.

timeframe

[in]  Период.

prop_id

[in]  Идентификатор запрашиваемого свойства, значение перечисления ENUM_SERIES_INFO_INTEGER.

long_var

[out]  Переменная, в которую помещается значение запрошенного свойства.

Возвращаемое значение

Значение типа long для первого варианта вызова.

Для второго варианта вызова возвращает true, если данное свойство поддерживается и значение было помещено в переменную long_var, иначе возвращает false. Чтобы получить дополнительную информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().

Пример:

void OnStart()
  {
//---
   Print("Количество баров по символу-периоду на данный момент = ",
         SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_BARS_COUNT));
 
   Print("Самая первая дата по символу-периоду на данный момент = ",
         (datetime)SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_FIRSTDATE));
 
   Print("Самая первая дата в истории по символу на сервере = ",
         (datetime)SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_SERVER_FIRSTDATE));
 
   Print("Данные по символу синхронизированы = ",
         (bool)SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_SYNCHRONIZED));
  }