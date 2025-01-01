- Направление индексации в массивах и таймсериях
- Организация доступа к данным
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
SeriesInfoInteger
Возвращает информацию о состоянии исторических данных. Существует 2 варианта функции.
Непосредственно возвращает значение свойства.
|
long SeriesInfoInteger(
Возвращает true или false в зависимости от успешности выполнения функции.
|
bool SeriesInfoInteger(
Параметры
symbol_name
[in] Символ.
timeframe
[in] Период.
prop_id
[in] Идентификатор запрашиваемого свойства, значение перечисления ENUM_SERIES_INFO_INTEGER.
long_var
[out] Переменная, в которую помещается значение запрошенного свойства.
Возвращаемое значение
Значение типа long для первого варианта вызова.
Для второго варианта вызова возвращает true, если данное свойство поддерживается и значение было помещено в переменную long_var, иначе возвращает false. Чтобы получить дополнительную информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().
Пример:
|
void OnStart()