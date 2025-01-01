SymbolInfoDouble

Возвращает соответствующее свойство указанного символа. Существует 2 варианта функции.

1. Непосредственно возвращает значение свойства.

double SymbolInfoDouble(

string name,

ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE prop_id

);

2. Возвращает true или false в зависимости от успешности выполнения функции. В случае успеха значение свойства помещается в приемную переменную, передаваемую по ссылке последним параметром.

bool SymbolInfoDouble(

string name,

ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE prop_id,

double& double_var

);

Параметры

name

[in] Имя символа.

prop_id

[in] Идентификатор свойства символа. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE.

double_var

[out] Переменная типа double, принимающая значение запрашиваемого свойства.

Возвращаемое значение

Значение типа double. В случае неудачного выполнения информацию об ошибкe можно получить с помощью функции GetLastError():

5040 – неверный строковый параметр для указания имени символа,

4301 – неизвестный символ (финансовый инструмент),

4302 – символ не выбран в "Обзоре рынка" (нет в списке доступных),

4303 – неверный идентификатор свойства символа.

Примечание

Если функция используется для получения информации о последнем тике, то лучше использовать SymbolInfoTick(). Вполне возможно, что по данному символу с момента подключения терминала к торговому счету не было еще ни одной котировки. В таком случае запрашиваемое значение будет неопределенным.

В большинстве случаев достаточно использовать функцию SymbolInfoTick(), которая позволяет получить за один вызов значения Ask, Bid, Last, Volume и время прихода последнего тика.

Для получения информации о размере взимаемой маржи в зависимости от типа и направления ордера используется функция SymbolInfoMarginRate().

Пример: