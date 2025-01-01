- FileSelectDialog
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileFindFirst
Начинает перебор файлов и поддиректорий в соответствующей директории в соответствии с указанным фильтром.
long FileFindFirst(
Параметры
file_filter
[in] Фильтр поиска. В фильтре может быть указана поддиректория (или последовательность вложенных поддиректорий) относительно директории \Files, в которой необходимо проводить перебор файлов.
returned_filename
[out] Возвращаемый параметр, куда в случае удачи помещается имя первого найденного файла или поддиректории. Возвращается только имя файла (включая расширение) без указания директорий и поддиректорий, независимо от того, указывались ли они в фильтре для поиска.
common_flag
[in] Флаг, определяющий местоположение файла. Если common_flag=FILE_COMMON, то файл находится в общей папке всех клиентских терминалов \Terminal\Common\Files. В противном случае файл находится в локальной папке.
Возвращаемое значение
Возвращает хэндл объекта поиска, который необходимо использовать для дальнейшего перебора файлов и поддиректорий функцией FileFindNext(), либо INVALID_HANDLE в случае, когда нет ни одного файла и поддиректории, соответствующего фильтру (в частном случае – директория пуста). После окончания поиска хэндл необходимо закрыть при помощи функции FileFindClose().
Примечание
Из соображений безопасности в языке MQL5 строго контролируется работа с файлами. Файлы, с которыми проводятся файловые операции средствами языка MQL5, не могут находиться за пределами файловой "песочницы".
Пример:
//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта
Смотри также