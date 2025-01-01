ДокументацияРазделы
FileFindFirst

Начинает перебор файлов и поддиректорий в соответствующей директории в соответствии с указанным фильтром.

long  FileFindFirst(
   const string   file_filter,          // строка - фильтр поиска
   string&        returned_filename,    // имя найденного файла или поддиректории
   int            common_flag=0         // определяет область поиска
   );

Параметры

file_filter

[in]  Фильтр поиска. В фильтре может быть указана поддиректория (или последовательность вложенных поддиректорий) относительно директории \Files, в которой необходимо проводить перебор файлов.

returned_filename

[out]  Возвращаемый параметр, куда в случае удачи помещается имя первого найденного файла или поддиректории. Возвращается только имя файла (включая расширение) без указания директорий и поддиректорий, независимо от того, указывались ли они в фильтре для поиска.

common_flag

[in] Флаг, определяющий местоположение файла. Если common_flag=FILE_COMMON, то файл находится в общей папке всех клиентских терминалов \Terminal\Common\Files. В противном случае файл находится в локальной папке.

Возвращаемое значение

Возвращает хэндл объекта поиска, который необходимо использовать для дальнейшего перебора файлов и поддиректорий функцией FileFindNext(), либо INVALID_HANDLE в случае, когда нет ни одного файла и поддиректории, соответствующего фильтру (в частном случае – директория пуста). После окончания поиска хэндл необходимо закрыть при помощи функции FileFindClose().

Примечание

Из соображений безопасности в языке MQL5 строго контролируется работа с файлами. Файлы, с которыми проводятся файловые операции средствами языка MQL5, не могут находиться за пределами файловой "песочницы".

Пример:

//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта
#property script_show_inputs
//--- фильтр
input string InpFilter="Dir1\\*";
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   string file_name;
   string int_dir="";
   int    i=1,pos=0,last_pos=-1;
//--- ищем последний бэк-слеш
   while(!IsStopped())
     {
      pos=StringFind(InpFilter,"\\",pos+1);
      if(pos>=0)
         last_pos=pos;
      else
         break;
     }
//--- в фильтре присутствует имя папки
   if(last_pos>=0)
      int_dir=StringSubstr(InpFilter,0,last_pos+1);
//--- получение хэндла поиска в корне локальной папки
   long search_handle=FileFindFirst(InpFilter,file_name);
//--- проверим, успешно ли отработала функция FileFindFirst()
   if(search_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      //--- в цикле проверим являются ли переданные строки именами файлов или директорий
      do
        {
         ResetLastError();
         //--- если это файл, то функция вернет true, а если директория, то функция генерирует ошибку ERR_FILE_IS_DIRECTORY
         FileIsExist(int_dir+file_name);
         PrintFormat("%d : %s name = %s",i,GetLastError()==ERR_FILE_IS_DIRECTORY ? "Directory" : "File",file_name);
         i++;
        }
      while(FileFindNext(search_handle,file_name));
      //--- закрываем хэндл поиска
      FileFindClose(search_handle);
     }
   else
      Print("Files not found!");
  }

Смотри также

