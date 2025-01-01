//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта

#property script_show_inputs

//--- фильтр

input string InpFilter="Dir1\\*";

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string file_name;

string int_dir="";

int i=1,pos=0,last_pos=-1;

//--- ищем последний бэк-слеш

while(!IsStopped())

{

pos=StringFind(InpFilter,"\\",pos+1);

if(pos>=0)

last_pos=pos;

else

break;

}

//--- в фильтре присутствует имя папки

if(last_pos>=0)

int_dir=StringSubstr(InpFilter,0,last_pos+1);

//--- получение хэндла поиска в корне локальной папки

long search_handle=FileFindFirst(InpFilter,file_name);

//--- проверим, успешно ли отработала функция FileFindFirst()

if(search_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- в цикле проверим являются ли переданные строки именами файлов или директорий

do

{

ResetLastError();

//--- если это файл, то функция вернет true, а если директория, то функция генерирует ошибку ERR_FILE_IS_DIRECTORY

FileIsExist(int_dir+file_name);

PrintFormat("%d : %s name = %s",i,GetLastError()==ERR_FILE_IS_DIRECTORY ? "Directory" : "File",file_name);

i++;

}

while(FileFindNext(search_handle,file_name));

//--- закрываем хэндл поиска

FileFindClose(search_handle);

}

else

Print("Files not found!");

}