void OnStart()

{

ulong deal_ticket; // тикет сделки

ulong order_ticket; // тикет ордера,по которому была совершена сделка

datetime transaction_time; // время совершения сделки

long deal_type ; // тип торговой операции

long position_ID; // идентификатор позиции

string deal_description; // описание операции

double volume; // объем операции

string symbol; // по какому символу была сделка

//--- установим начальную и конечную дату для запроса истории сделок

datetime from_date=0; // с самого начала

datetime to_date=TimeCurrent();// по текущий момент

//--- запросим историю сделок в указанном интервале

HistorySelect(from_date,to_date);

//--- общее количество в списке сделок

int deals=HistoryDealsTotal();

//--- теперь обработаем каждую сделку

for(int i=0;i<deals;i++)

{

deal_ticket= HistoryDealGetTicket(i);

volume= HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_VOLUME);

transaction_time=(datetime)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TIME);

order_ticket= HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ORDER);

deal_type= HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TYPE);

symbol= HistoryDealGetString(deal_ticket,DEAL_SYMBOL);

position_ID= HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_POSITION_ID);

deal_description= GetDealDescription(deal_type,volume,symbol,order_ticket,position_ID);

//--- сделаем красивое форматирование для номера сделки

string print_index=StringFormat("% 3d",i);

//--- выведем информацию по сделке

Print(print_index+": deal #",deal_ticket," at ",transaction_time,deal_description);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Возвращает строковое описание операции |

//+------------------------------------------------------------------+

string GetDealDescription(long deal_type,double volume,string symbol,long ticket,long pos_ID)

{

string descr;

//---

switch(deal_type)

{

case DEAL_TYPE_BALANCE: return ("balance");

case DEAL_TYPE_CREDIT: return ("credit");

case DEAL_TYPE_CHARGE: return ("charge");

case DEAL_TYPE_CORRECTION: return ("correction");

case DEAL_TYPE_BUY: descr="buy"; break;

case DEAL_TYPE_SELL: descr="sell"; break;

case DEAL_TYPE_BONUS: return ("bonus");

case DEAL_TYPE_COMMISSION: return ("additional commission");

case DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY: return ("daily commission");

case DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY: return ("monthly commission");

case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY: return ("daily agent commission");

case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY: return ("monthly agent commission");

case DEAL_TYPE_INTEREST: return ("interest rate");

case DEAL_TYPE_BUY_CANCELED: descr="cancelled buy deal"; break;

case DEAL_TYPE_SELL_CANCELED: descr="cancelled sell deal"; break;

}

descr=StringFormat("%s %G %s (order #%d, position ID %d)",

descr, // текущее описание

volume, // объем сделки

symbol, // инструмент сделки

ticket, // тикет ордера,вызвавшего сделку

pos_ID // ID позиции, в которой участвовала сделка

);

return(descr);

//---

}