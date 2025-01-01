ДокументацияРазделы
Выбирает сделку для дальнейшей обработки и возвращает тикет сделки в истории. Перед вызовом функции HistoryDealGetTicket() необходимо получить историю сделок и ордеров с помощью функции HistorySelect() или HistorySelectByPosition().

ulong  HistoryDealGetTicket(
   int  index      // номер сделки
   );

Параметры

index

[in]  Номер сделки в списке сделок.

Возвращаемое значение

Значение типа ulong. В случае неудачного выполнения возвращает 0.

Примечание

Не следует путать между собой ордера, сделки и позиции. Каждая сделка является результатом исполнения некоего ордера, каждая позиция является итоговым результатом одной или нескольких сделок.

Пример:

void OnStart()
  {
   ulong deal_ticket;            // тикет сделки
   ulong order_ticket;           // тикет ордера,по которому была совершена сделка
   datetime transaction_time;    // время совершения сделки 
   long deal_type ;              // тип торговой операции
   long position_ID;             // идентификатор позиции
   string deal_description;      // описание операции
   double volume;                // объем операции
   string symbol;                // по какому символу была сделка
//--- установим начальную и конечную дату для запроса истории сделок
   datetime from_date=0;          // с самого начала
   datetime to_date=TimeCurrent();// по текущий момент
//--- запросим историю сделок в указанном интервале
   HistorySelect(from_date,to_date);
//--- общее количество в списке сделок
   int deals=HistoryDealsTotal();
//--- теперь обработаем каждую сделку
   for(int i=0;i<deals;i++)
     {
      deal_ticket=               HistoryDealGetTicket(i);
      volume=                    HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_VOLUME);
      transaction_time=(datetime)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TIME);
      order_ticket=              HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ORDER);
      deal_type=                 HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TYPE);
      symbol=                    HistoryDealGetString(deal_ticket,DEAL_SYMBOL);
      position_ID=               HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_POSITION_ID);
      deal_description=          GetDealDescription(deal_type,volume,symbol,order_ticket,position_ID);
      //--- сделаем красивое форматирование для номера сделки
      string print_index=StringFormat("% 3d",i);
      //--- выведем информацию по сделке
      Print(print_index+": deal #",deal_ticket," at ",transaction_time,deal_description);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает строковое описание операции                           |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetDealDescription(long deal_type,double volume,string symbol,long ticket,long pos_ID)
  {
   string descr;
//---
   switch(deal_type)
     {
      case DEAL_TYPE_BALANCE:                  return ("balance");
      case DEAL_TYPE_CREDIT:                   return ("credit");
      case DEAL_TYPE_CHARGE:                   return ("charge");
      case DEAL_TYPE_CORRECTION:               return ("correction");
      case DEAL_TYPE_BUY:                      descr="buy"break;
      case DEAL_TYPE_SELL:                     descr="sell"break;
      case DEAL_TYPE_BONUS:                    return ("bonus");
      case DEAL_TYPE_COMMISSION:               return ("additional commission");
      case DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY:         return ("daily commission");
      case DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY:       return ("monthly commission");
      case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY:   return ("daily agent commission");
      case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLYreturn ("monthly agent commission");
      case DEAL_TYPE_INTEREST:                 return ("interest rate");
      case DEAL_TYPE_BUY_CANCELED:             descr="cancelled buy deal"break;
      case DEAL_TYPE_SELL_CANCELED:            descr="cancelled sell deal"break;
     }
   descr=StringFormat("%s %G %s (order #%d, position ID %d)",
                      descr,  // текущее описание
                      volume, // объем сделки
                      symbol, // инструмент сделки
                      ticket, // тикет ордера,вызвавшего сделку
                      pos_ID  // ID позиции, в которой участвовала сделка
                      );
   return(descr);
//---
  }

