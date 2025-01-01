ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Работа с DirectXDXContextGetColors 

DXContextGetColors

Получает из графического контекста изображение указанного размера и смещения.

bool  DXContextGetColors(
   int    context,                       // хендл на графический контекст   
   uint&  image[],                       // массив пикселей изображения 
   int    image_width=WHOLE_ARRAY,       // ширина изображения в пикселях
   int    image_height=WHOLE_ARRAY,      // высота изображения в пикселях
   int    image_offset_x=0,              // смещение по X
   int    image_offset_y=0               // смещение по Y
   );

Параметры

context

[in]  Хендл на графический контекст, созданный в DXContextCreate().

image

[out]  Массив пикселей размера image_width*image_height в формате ARGB.

image_width=WHOLE_ARRAY

[in]  Ширина изображения в пикселях.

image_height=WHOLE_ARRAY

[in]  Высота изображения в пикселях.

image_offset_x=0

[in]  Смещение по горизонтали.

image_offset_y=0

[in]  Смещение по вертикали.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().