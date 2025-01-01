- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXContextGetColors
Получает из графического контекста изображение указанного размера и смещения.
|
bool DXContextGetColors(
Параметры
context
[in] Хендл на графический контекст, созданный в DXContextCreate().
image
[out] Массив пикселей размера image_width*image_height в формате ARGB.
image_width=WHOLE_ARRAY
[in] Ширина изображения в пикселях.
image_height=WHOLE_ARRAY
[in] Высота изображения в пикселях.
image_offset_x=0
[in] Смещение по горизонтали.
image_offset_y=0
[in] Смещение по вертикали.
Возвращаемое значение
В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().