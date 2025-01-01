ДокументацияРазделы
Возвращает хэндл указанного технического индикатора, созданного на основе массива параметров типа MqlParam.

int  IndicatorCreate(
   string           symbol,                            // имя символа
   ENUM_TIMEFRAMES  period,                            // период
   ENUM_INDICATOR   indicator_type,                    // тип индикатора из перечисления ENUM_INDICATOR
   int              parameters_cnt=0,                  // количество параметров
   const MqlParam&  parameters_array[]=NULL,           // массив параметров
   );

Параметры

symbol

[in]  Символьное имя инструмента, на данных которого будет вычисляться индикатор. NULL означает текущий символ.

period

[in]  Значение периода может быть одним из значений перечисления ENUM_TIMEFRAMES, 0 означает текущий таймфрейм.

indicator_type

[in]  Тип индикатора, может принимать одно из значений перечисления ENUM_INDICATOR.

parameters_cnt

[in]  Количество параметров, передаваемых в массиве parameters_array[]. Элементы массива имеют специальный тип структуры MqlParam. По умолчанию нулевое значение - параметры не передаются. Если указано ненулевое количество параметров, то параметр parameters_array является обязательным. Можно передавать не более 64 параметров.

parameters_array[]=NULL

[in]  Массив типа MqlParam, элементы которого содержат тип и значение каждого входного параметра технического индикатора.

Возвращаемое значение

Возвращает хэндл указанного технического индикатора, в случае неудачи возвращает INVALID_HANDLE.

Примечание

Если создается хэндл индикатора типа IND_CUSTOM, то поле type первого элемента массива входных параметров parameters_array обязательно должен иметь значение TYPE_STRING из перечисления ENUM_DATATYPE, а поле string_value первого элемента должно содержать имя пользовательского индикатора. Пользовательский индикатор должен быть скомпилирован (файл с расширением EX5) и находиться в директории MQL5/Indicators клиентского терминала или вложенной поддиректории.

Необходимые для тестирования индикаторы определяются автоматически из вызова функций iCustom(), если соответствующий параметр задан константной строкой. Для остальных случаев (использование функции IndicatorCreate() или использование неконстантной строки в параметре, задающем имя индикатора) необходимо указать свойство #property tester_indicator:

#property tester_indicator "indicator_name.ex5"

Если в пользовательском индикаторе используется первая форма вызова, то при передаче входных параметров последним параметром можно дополнительно указать на каких данных он будет рассчитываться. Если параметр "Apply to" не указан явно, то по умолчанию расчет производится по значениям PRICE_CLOSE.

Пример:

void OnStart()
  {
   MqlParam params[];
   int      h_MA,h_MACD;
//--- create iMA("EURUSD",PERIOD_M15,8,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE);
   ArrayResize(params,4);
//--- set ma_period
   params[0].type         =TYPE_INT;
   params[0].integer_value=8;
//--- set ma_shift
   params[1].type         =TYPE_INT;
   params[1].integer_value=0;
//--- set ma_method
   params[2].type         =TYPE_INT;
   params[2].integer_value=MODE_EMA;
//--- set applied_price
   params[3].type         =TYPE_INT;
   params[3].integer_value=PRICE_CLOSE;
//--- create MA
   h_MA=IndicatorCreate("EURUSD",PERIOD_M15,IND_MA,4,params);
//--- create iMACD("EURUSD",PERIOD_M15,12,26,9,h_MA);
   ArrayResize(params,4);
//--- set fast ma_period
   params[0].type         =TYPE_INT;
   params[0].integer_value=12;
//--- set slow ma_period
   params[1].type         =TYPE_INT;
   params[1].integer_value=26;
//--- set smooth period for difference
   params[2].type         =TYPE_INT;
   params[2].integer_value=9;
//--- set indicator handle as applied_price
   params[3].type         =TYPE_INT;
   params[3].integer_value=h_MA;
//--- create MACD based on moving average
   h_MACD=IndicatorCreate("EURUSD",PERIOD_M15,IND_MACD,4,params);
//--- use indicators
//--- . . .
//--- release indicators (first h_MACD)
   IndicatorRelease(h_MACD);
   IndicatorRelease(h_MA);
  }