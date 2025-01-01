//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- код страны для Германии по стандарту ISO 3166-1 Alpha-2

string germany_code="DE";

//--- получим события для Германии

MqlCalendarEvent events[];

int events_count=CalendarEventByCountry(germany_code,events);

//--- выведем события для Германии в Журнал

if(events_count>0)

{

PrintFormat("События для Германии: %d",events_count);

ArrayPrint(events);

}

else

{

PrintFormat("Не удалось получить события для кода страны %s, ошибка %d",

germany_code,GetLastError());

//--- досрочное завершение скрипта

return;

}

//--- получим описание последнего события из массива events[]

MqlCalendarEvent event;

ulong event_id=events[events_count-1].id;

if(CalendarEventById(event_id,event))

{

MqlCalendarCountry country;

CalendarCountryById(event.country_id,country);

PrintFormat("Получено описания события с event_id=%d",event_id);

PrintFormat("Cтрана: %s (код страны = %d)",country.name,event.country_id);

PrintFormat("Имя события: %s",event.name);

PrintFormat("Код события: %s",event.event_code);

PrintFormat("Важность события: %s",EnumToString((ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPORTANCE)event.importance));

PrintFormat("Тип события: %s",EnumToString((ENUM_CALENDAR_EVENT_TYPE)event.type));

PrintFormat("Сектор события: %s",EnumToString((ENUM_CALENDAR_EVENT_SECTOR)event.sector));

PrintFormat("Периодичность события: %s",EnumToString((ENUM_CALENDAR_EVENT_FREQUENCY)event.frequency));

PrintFormat("Режим выхода события: %s",EnumToString((ENUM_CALENDAR_EVENT_TIMEMODE)event.time_mode));

PrintFormat("Единица измерения значения: %s",EnumToString((ENUM_CALENDAR_EVENT_UNIT)event.unit));

PrintFormat("Количество знаков после запятой: %d",event.digits);

PrintFormat("Множитель значения: %s",EnumToString((ENUM_CALENDAR_EVENT_MULTIPLIER)event.multiplier));

PrintFormat("URL источника: %s",event.source_url);

}

else

PrintFormat("Не удалось получить описание события для event_d=%s, ошибка %d",

event_id,GetLastError());

}

/*

Результат:

События для Германии: 50

[id] [type] [sector] [frequency] [time_mode] [country_id] [unit] [importance] [multiplier] [digits] [source_url] [event_code] [name] [reserved]

[ 0] 276010001 1 6 2 0 276 1 1 0 1 "https://www.destatis.de/EN/Homepage.html" "exports-mm" "Exports m/m" 0

[ 1] 276010002 1 6 2 0 276 1 1 0 1 "https://www.destatis.de/EN/Homepage.html" "imports-mm" "Imports m/m" 0

[ 2] 276010003 1 4 2 0 276 1 1 0 1 "https://www.destatis.de/EN/Homepage.html" "import-price-index-mm" "Import Price Index m/m" 0

[ 3] 276010004 1 4 2 0 276 1 1 0 1 "https://www.destatis.de/EN/Homepage.html" "import-price-index-yy" "Import Price Index y/y" 0

....

[47] 276500001 1 8 2 0 276 0 2 0 1 "https://www.markiteconomics.com" "markit-manufacturing-pmi" "Markit Manufacturing PMI" 0

[48] 276500002 1 8 2 0 276 0 2 0 1 "https://www.markiteconomics.com" "markit-services-pmi" "Markit Services PMI" 0

[49] 276500003 1 8 2 0 276 0 2 0 1 "https://www.markiteconomics.com" "markit-composite-pmi" "Markit Composite PMI" 0

Получено описания события с event_id=276500003

Cтрана: Germany (код страны = 276)

Имя события: Markit Composite PMI

Код события: markit-composite-pmi

Важность события: CALENDAR_IMPORTANCE_MODERATE

Тип события: CALENDAR_TYPE_INDICATOR

Сектор события: CALENDAR_SECTOR_BUSINESS

Периодичность события: CALENDAR_FREQUENCY_MONTH

Режим выхода события: CALENDAR_TIMEMODE_DATETIME

Единица измерения значения: CALENDAR_UNIT_NONE

Количество знаков после запятой: 1

Множитель значения: CALENDAR_MULTIPLIER_NONE

URL источника: https://www.markiteconomics.com

*/