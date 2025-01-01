ДокументацияРазделы
Получает описание события по его идентификатору.

bool  CalendarEventById(
   ulong                event_id,     // идентификатор события
   MqlCalendarEvent&    event         // переменная для получения описания события
   );

Параметры

event_id

[in]  Идентификатор события.

event

[out]  Переменная типа MqlCalendarEvent для получения описания события.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError(). Возможные ошибки:

  • 4001 – ERR_INTERNAL_ERROR  (общая ошибка исполняющей системы),
  • 5402 – ERR_CALENDAR_NO_DATA (страна не найдена),
  • 5401 – ERR_CALENDAR_TIMEOUT (превышен лимит запроса по времени).

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- код страны для Германии по стандарту ISO 3166-1 Alpha-2 
   string germany_code="DE";
//--- получим события для Германии
   MqlCalendarEvent events[];
   int events_count=CalendarEventByCountry(germany_code,events);
//--- выведем события для Германии в Журнал
   if(events_count>0)
     {
      PrintFormat("События для Германии: %d",events_count);
      ArrayPrint(events);
     }
   else
     {
      PrintFormat("Не удалось получить события для кода страны %s, ошибка %d",
                  germany_code,GetLastError());
      //--- досрочное завершение скрипта
      return;
     }
//--- получим описание последнего события из массива events[]
   MqlCalendarEvent event;
   ulong event_id=events[events_count-1].id;
   if(CalendarEventById(event_id,event))
     {
      MqlCalendarCountry country; 
      CalendarCountryById(event.country_id,country);
      PrintFormat("Получено описания события с event_id=%d",event_id);
      PrintFormat("Cтрана: %s (код страны = %d)",country.name,event.country_id);
      PrintFormat("Имя события: %s",event.name);
      PrintFormat("Код события: %s",event.event_code);
      PrintFormat("Важность события: %s",EnumToString((ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPORTANCE)event.importance));
      PrintFormat("Тип события: %s",EnumToString((ENUM_CALENDAR_EVENT_TYPE)event.type));
      PrintFormat("Сектор события: %s",EnumToString((ENUM_CALENDAR_EVENT_SECTOR)event.sector));
      PrintFormat("Периодичность события: %s",EnumToString((ENUM_CALENDAR_EVENT_FREQUENCY)event.frequency));
      PrintFormat("Режим выхода события: %s",EnumToString((ENUM_CALENDAR_EVENT_TIMEMODE)event.time_mode));
      PrintFormat("Единица измерения значения: %s",EnumToString((ENUM_CALENDAR_EVENT_UNIT)event.unit));
      PrintFormat("Количество знаков после запятой: %d",event.digits);
      PrintFormat("Множитель значения: %s",EnumToString((ENUM_CALENDAR_EVENT_MULTIPLIER)event.multiplier));
      PrintFormat("URL источника: %s",event.source_url);
     }
   else
      PrintFormat("Не удалось получить описание события для event_d=%s, ошибка %d",
                  event_id,GetLastError());
  }
/*
   Результат:
   События для Германии: 50
             [id] [type] [sector] [frequency] [time_mode] [country_id] [unit] [importance] [multiplier] [digits]                                [source_url]                       [event_code]                             [name] [reserved]
   [ 0] 276010001      1        6           2           0          276      1            1            0        1 "https://www.destatis.de/EN/Homepage.html"  "exports-mm"                       "Exports m/m"                               0
   [ 1] 276010002      1        6           2           0          276      1            1            0        1 "https://www.destatis.de/EN/Homepage.html"  "imports-mm"                       "Imports m/m"                               0
   [ 2] 276010003      1        4           2           0          276      1            1            0        1 "https://www.destatis.de/EN/Homepage.html"  "import-price-index-mm"            "Import Price Index m/m"                    0
   [ 3] 276010004      1        4           2           0          276      1            1            0        1 "https://www.destatis.de/EN/Homepage.html"  "import-price-index-yy"            "Import Price Index y/y"                    0
   ....
   [47] 276500001      1        8           2           0          276      0            2            0        1 "https://www.markiteconomics.com"           "markit-manufacturing-pmi"         "Markit Manufacturing PMI"                  0
   [48] 276500002      1        8           2           0          276      0            2            0        1 "https://www.markiteconomics.com"           "markit-services-pmi"              "Markit Services PMI"                       0
   [49] 276500003      1        8           2           0          276      0            2            0        1 "https://www.markiteconomics.com"           "markit-composite-pmi"             "Markit Composite PMI"                      0
   Получено описания события с event_id=276500003
   Cтрана: Germany (код страны = 276)
   Имя события: Markit Composite PMI
   Код события: markit-composite-pmi
   Важность события: CALENDAR_IMPORTANCE_MODERATE
   Тип события: CALENDAR_TYPE_INDICATOR
   Сектор события: CALENDAR_SECTOR_BUSINESS
   Периодичность события: CALENDAR_FREQUENCY_MONTH
   Режим выхода события: CALENDAR_TIMEMODE_DATETIME
   Единица измерения значения: CALENDAR_UNIT_NONE
   Количество знаков после запятой: 1
   Множитель значения: CALENDAR_MULTIPLIER_NONE
   URL источника: https://www.markiteconomics.com
*/

Смотри также

