Получение рыночной информации 

Получение рыночной информации

Функции для получения информации о состоянии рынка. 

Функция

Действие

SymbolsTotal

Возвращает количество доступных (выбранных в MarketWatch или всех) символов

SymbolExist

Проверяет наличие символа с указанным именем

SymbolName

Возвращает наименование указанного символа

SymbolSelect

Выбирает символ в окне MarketWatch или убирает символ из окна

SymbolIsSynchronized

Проверяет синхронизированность данных по указанному символу в терминале с данными на торговом сервере

SymbolInfoDouble

Возвращает значение типа double указанного символа для соответствующего свойства

SymbolInfoInteger

Возвращает значение целочисленного типа (long, datetime, int или bool) указанного символа для соответствующего свойства

SymbolInfoString

Возвращает значение типа string указанного символа для соответствующего свойства

SymbolInfoMarginRate

Возвращает коэффициенты взимания маржи в зависимости от типа и направления ордера

SymbolInfoTick

Возвращает текущие цены  для указанного символа в переменной типа MqlTick

SymbolInfoSessionQuote

Позволяет получить время начала и время окончания  указанной котировочной сессии для указанных символа и дня недели.

SymbolInfoSessionTrade

Позволяет получить время начала и время окончания  указанной торговой сессии для указанных символа и дня недели.

MarketBookAdd

Обеспечивает открытие стакана цен по указанному инструменту, а также производит подписку на получение извещений об изменении указанного стакана

MarketBookRelease

Обеспечивает закрытие стакана цен по указанному инструменту, а также отменяет подписку на получение извещений об изменении указанного стакана

MarketBookGet

Возвращает массив структур типа MqlBookInfo, содержащий записи стакана цен указанного символа