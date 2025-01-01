SymbolsTotal Возвращает количество доступных (выбранных в MarketWatch или всех) символов

SymbolExist Проверяет наличие символа с указанным именем

SymbolName Возвращает наименование указанного символа

SymbolSelect Выбирает символ в окне MarketWatch или убирает символ из окна

SymbolIsSynchronized Проверяет синхронизированность данных по указанному символу в терминале с данными на торговом сервере

SymbolInfoDouble Возвращает значение типа double указанного символа для соответствующего свойства

SymbolInfoInteger Возвращает значение целочисленного типа (long, datetime, int или bool) указанного символа для соответствующего свойства

SymbolInfoString Возвращает значение типа string указанного символа для соответствующего свойства

SymbolInfoMarginRate Возвращает коэффициенты взимания маржи в зависимости от типа и направления ордера

SymbolInfoTick Возвращает текущие цены для указанного символа в переменной типа MqlTick

SymbolInfoSessionQuote Позволяет получить время начала и время окончания указанной котировочной сессии для указанных символа и дня недели.

SymbolInfoSessionTrade Позволяет получить время начала и время окончания указанной торговой сессии для указанных символа и дня недели.

MarketBookAdd Обеспечивает открытие стакана цен по указанному инструменту, а также производит подписку на получение извещений об изменении указанного стакана

MarketBookRelease Обеспечивает закрытие стакана цен по указанному инструменту, а также отменяет подписку на получение извещений об изменении указанного стакана