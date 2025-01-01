- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
Получение рыночной информации
Функции для получения информации о состоянии рынка.
|
Функция
|
Действие
|
Возвращает количество доступных (выбранных в MarketWatch или всех) символов
|
Проверяет наличие символа с указанным именем
|
Возвращает наименование указанного символа
|
Выбирает символ в окне MarketWatch или убирает символ из окна
|
Проверяет синхронизированность данных по указанному символу в терминале с данными на торговом сервере
|
Возвращает значение типа double указанного символа для соответствующего свойства
|
Возвращает значение целочисленного типа (long, datetime, int или bool) указанного символа для соответствующего свойства
|
Возвращает значение типа string указанного символа для соответствующего свойства
|
Возвращает коэффициенты взимания маржи в зависимости от типа и направления ордера
|
Возвращает текущие цены для указанного символа в переменной типа MqlTick
|
Позволяет получить время начала и время окончания указанной котировочной сессии для указанных символа и дня недели.
|
Позволяет получить время начала и время окончания указанной торговой сессии для указанных символа и дня недели.
|
Обеспечивает открытие стакана цен по указанному инструменту, а также производит подписку на получение извещений об изменении указанного стакана
|
Обеспечивает закрытие стакана цен по указанному инструменту, а также отменяет подписку на получение извещений об изменении указанного стакана
|
Возвращает массив структур типа MqlBookInfo, содержащий записи стакана цен указанного символа