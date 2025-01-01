ДокументацияРазделы
Преобразует строку типа "R,G,B" или строку, содержащую наименование цвета, в значение типа color.

color  StringToColor(
   string  color_string      // строковое представление цвета
   );

Параметры

color_string

[in]  Строковое представление цвета типа "R,G,B" или название одного из предопределенных Web-цветов.

Возвращаемое значение

Значение цвета.

Пример:

   color str_color=StringToColor("0,127,0");
   Print(str_color);
   Print((string)str_color);
//--- немного изменим цвет
   str_color=StringToColor("0,128,0");
   Print(str_color);
   Print((string)str_color);

