- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
StringToColor
Преобразует строку типа "R,G,B" или строку, содержащую наименование цвета, в значение типа color.
color StringToColor(
Параметры
color_string
[in] Строковое представление цвета типа "R,G,B" или название одного из предопределенных Web-цветов.
Возвращаемое значение
Значение цвета.
Пример:
color str_color=StringToColor("0,127,0");
