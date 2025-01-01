- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
ShortArrayToString
Копирует часть массива в возвращаемую строку.
|
string ShortArrayToString(
Параметры
array[]
[in] Массив типа ushort (аналог типа wchar_t).
start=0
[in] Позиция, с которой начинается копирование. По умолчанию 0.
count=-1
[in] Количество элементов массива для копирования. Определяет длину результатной строки. По умолчанию -1, что означает копирование до конца массива, либо до встречи терминального 0.
Возвращаемое значение
Строка.
Пример:
|
#define ROW_SIZE 16
Смотри также
StringToShortArray, CharArrayToString, Использование кодовой страницы