Справочник MQL5 Проверка состояния UninitializeReason 

UninitializeReason

Возвращает код причины деинициализации.

int  UninitializeReason();

Возвращаемое значение

Возвращает значение переменной _UninitReason, которое формируется перед вызовом функции OnDeinit(). Значение зависит от причины, приведшей к деинициализации.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- получаем в переменную reason код причины деинициализации
   int reason=UninitializeReason();
//--- создаём строку сообщения с причиной деинициализации и выводим сообщение в журнал
   string message=StringFormat("%s: Uninitialize reason code: %d (%s)",__FUNCTION__reasonUninitializeReasonDescription(reason));
   Print(message);
//--- успешно
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- создаём строку сообщения с кодом причины деинициализации из формальной переменной reason и выводим сообщение в журнал
   string message=StringFormat("%s: Uninitialize reason code: %d (%s)",__FUNCTION__reasonUninitializeReasonDescription(reason));
   Print(message);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает описание причины деинициализации                      |
//+------------------------------------------------------------------+
string UninitializeReasonDescription(const int reason)
  {
   switch(reason)
     {
      //--- эксперт прекратил свою работу, вызвав функцию ExpertRemove()
      case REASON_PROGRAM :
        return("Expert Advisor terminated its operation by calling the ExpertRemove() function");
      //--- программа удалена с графика
      case REASON_REMOVE :
        return("Program has been deleted from the chart");
      //--- программа перекомпилирована
      case REASON_RECOMPILE :
        return("Program has been recompiled");
      //--- символ или период графика был изменен
      case REASON_CHARTCHANGE :
        return("Symbol or chart period has been changed");
      //--- график закрыт
      case REASON_CHARTCLOSE :
        return("Chart has been closed");
      //--- входные параметры были изменены пользователем
      case REASON_PARAMETERS :
        return("Input parameters have been changed by a user");
      //--- активирован другой счет либо произошло переподключение к торговому серверу вследствие изменения настроек счета
      case REASON_ACCOUNT :
        return("Another account has been activated or reconnection to the trade server has occurred due to changes in the account settings");
      //--- применен другой шаблон графика
      case REASON_TEMPLATE :
        return("A new template has been applied");
      //--- признак того, что обработчик OnInit() вернул ненулевое значение
      case REASON_INITFAILED :
        return("This value means that OnInit() handler has returned a nonzero value");
      //--- терминал был закрыт
      case REASON_CLOSE :
        return("Terminal has been closed");
     }
 
//--- неизвестная причина деинициализации
   return("Unknown reason");
  }