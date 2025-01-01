|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- получаем в переменную reason код причины деинициализации
int reason=UninitializeReason();
//--- создаём строку сообщения с причиной деинициализации и выводим сообщение в журнал
string message=StringFormat("%s: Uninitialize reason code: %d (%s)",__FUNCTION__, reason, UninitializeReasonDescription(reason));
Print(message);
//--- успешно
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//--- создаём строку сообщения с кодом причины деинициализации из формальной переменной reason и выводим сообщение в журнал
string message=StringFormat("%s: Uninitialize reason code: %d (%s)",__FUNCTION__, reason, UninitializeReasonDescription(reason));
Print(message);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает описание причины деинициализации |
//+------------------------------------------------------------------+
string UninitializeReasonDescription(const int reason)
{
switch(reason)
{
//--- эксперт прекратил свою работу, вызвав функцию ExpertRemove()
case REASON_PROGRAM :
return("Expert Advisor terminated its operation by calling the ExpertRemove() function");
//--- программа удалена с графика
case REASON_REMOVE :
return("Program has been deleted from the chart");
//--- программа перекомпилирована
case REASON_RECOMPILE :
return("Program has been recompiled");
//--- символ или период графика был изменен
case REASON_CHARTCHANGE :
return("Symbol or chart period has been changed");
//--- график закрыт
case REASON_CHARTCLOSE :
return("Chart has been closed");
//--- входные параметры были изменены пользователем
case REASON_PARAMETERS :
return("Input parameters have been changed by a user");
//--- активирован другой счет либо произошло переподключение к торговому серверу вследствие изменения настроек счета
case REASON_ACCOUNT :
return("Another account has been activated or reconnection to the trade server has occurred due to changes in the account settings");
//--- применен другой шаблон графика
case REASON_TEMPLATE :
return("A new template has been applied");
//--- признак того, что обработчик OnInit() вернул ненулевое значение
case REASON_INITFAILED :
return("This value means that OnInit() handler has returned a nonzero value");
//--- терминал был закрыт
case REASON_CLOSE :
return("Terminal has been closed");
}
//--- неизвестная причина деинициализации
return("Unknown reason");
}