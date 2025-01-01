//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- получаем в переменную reason код причины деинициализации

int reason=UninitializeReason();

//--- создаём строку сообщения с причиной деинициализации и выводим сообщение в журнал

string message=StringFormat("%s: Uninitialize reason code: %d (%s)",__FUNCTION__, reason, UninitializeReasonDescription(reason));

Print(message);

//--- успешно

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- создаём строку сообщения с кодом причины деинициализации из формальной переменной reason и выводим сообщение в журнал

string message=StringFormat("%s: Uninitialize reason code: %d (%s)",__FUNCTION__, reason, UninitializeReasonDescription(reason));

Print(message);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Возвращает описание причины деинициализации |

//+------------------------------------------------------------------+

string UninitializeReasonDescription(const int reason)

{

switch(reason)

{

//--- эксперт прекратил свою работу, вызвав функцию ExpertRemove()

case REASON_PROGRAM :

return("Expert Advisor terminated its operation by calling the ExpertRemove() function");

//--- программа удалена с графика

case REASON_REMOVE :

return("Program has been deleted from the chart");

//--- программа перекомпилирована

case REASON_RECOMPILE :

return("Program has been recompiled");

//--- символ или период графика был изменен

case REASON_CHARTCHANGE :

return("Symbol or chart period has been changed");

//--- график закрыт

case REASON_CHARTCLOSE :

return("Chart has been closed");

//--- входные параметры были изменены пользователем

case REASON_PARAMETERS :

return("Input parameters have been changed by a user");

//--- активирован другой счет либо произошло переподключение к торговому серверу вследствие изменения настроек счета

case REASON_ACCOUNT :

return("Another account has been activated or reconnection to the trade server has occurred due to changes in the account settings");

//--- применен другой шаблон графика

case REASON_TEMPLATE :

return("A new template has been applied");

//--- признак того, что обработчик OnInit() вернул ненулевое значение

case REASON_INITFAILED :

return("This value means that OnInit() handler has returned a nonzero value");

//--- терминал был закрыт

case REASON_CLOSE :

return("Terminal has been closed");

}



//--- неизвестная причина деинициализации

return("Unknown reason");

}