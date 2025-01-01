//--- переменные для идентификаторов графиков

long currChart,prevChart=ChartFirst();

int i=0,limit=100;

Print("ChartFirst = ",ChartSymbol(prevChart)," ID = ",prevChart);

while(i<limit)// у нас наверняка не больше 100 открытых графиков

{

currChart=ChartNext(prevChart); // на основании предыдущего получим новый график

if(currChart<0) break; // достигли конца списка графиков

Print(i,ChartSymbol(currChart)," ID =",currChart);

prevChart=currChart;// запомним идентификатор текущего графика для ChartNext()

i++;// не забудем увеличить счетчик

}