Документация
ChartNext 

ChartNext

Функция возвращает идентификатор графика, следующего за указанным.

long  ChartNext(
   long  chart_id      // идентификатор графика
   );

Параметры

chart_id

[in]  Идентификатор графика. 0 не означает текущий график. 0 означает "вернуть идентификатор первого графика".

Возвращаемое значение

Идентификатор графика. Если список графиков закончился, функция возвращает -1.

Пример:

//--- переменные для идентификаторов графиков
   long currChart,prevChart=ChartFirst();
   int i=0,limit=100;
   Print("ChartFirst = ",ChartSymbol(prevChart)," ID = ",prevChart);
   while(i<limit)// у нас наверняка не больше 100 открытых графиков
     {
      currChart=ChartNext(prevChart); // на основании предыдущего получим новый график
      if(currChart<0) break;          // достигли конца списка графиков
      Print(i,ChartSymbol(currChart)," ID =",currChart);
      prevChart=currChart;// запомним идентификатор текущего графика для ChartNext()
      i++;// не забудем увеличить счетчик
     }