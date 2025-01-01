- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartNext
Функция возвращает идентификатор графика, следующего за указанным.
|
long ChartNext(
Параметры
chart_id
[in] Идентификатор графика. 0 не означает текущий график. 0 означает "вернуть идентификатор первого графика".
Возвращаемое значение
Идентификатор графика. Если список графиков закончился, функция возвращает -1.
Пример:
|
//--- переменные для идентификаторов графиков