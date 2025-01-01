- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
ColorToString
Преобразует значение цвета в строку вида "R,G,B".
string ColorToString(
Параметры
color_value
[in] Значение цвета в переменной типа color.
color_name
[in] Признак необходимости возвращать имя цвета, в случае, если значение цвета совпадает с одной из предопределенных цветовых констант.
Возвращаемое значение
Строковое представление цвета в виде "R,G,B", где R, G и B представляют собой преобразованные в строку десятичные константы со значением от 0 до 255. Если задан параметр color_name=true, то производится попытка преобразовать значение цвета к имени цвета.
Пример:
string clr=ColorToString(C'0,255,0'); // зеленый цвет
