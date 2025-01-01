ColorToString

Преобразует значение цвета в строку вида "R,G,B".

string ColorToString(

color color_value,

bool color_name

);

Параметры

color_value

[in] Значение цвета в переменной типа color.

color_name

[in] Признак необходимости возвращать имя цвета, в случае, если значение цвета совпадает с одной из предопределенных цветовых констант.

Возвращаемое значение

Строковое представление цвета в виде "R,G,B", где R, G и B представляют собой преобразованные в строку десятичные константы со значением от 0 до 255. Если задан параметр color_name=true, то производится попытка преобразовать значение цвета к имени цвета.

Пример:

string clr=ColorToString(C'0,255,0'); // зеленый цвет

Print(clr);



clr=ColorToString(C'0,255,0',true); // получить цветовую константу

Print(clr);

Смотри также

StringToColor, ColorToARGB