ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Преобразование данныхColorToString 

ColorToString

Преобразует значение цвета в строку вида "R,G,B".

string  ColorToString(
   color  color_value,     // значение цвета
   bool   color_name       // выводить имя цвета или нет
   );

Параметры

color_value

[in]  Значение цвета в переменной типа color.

color_name

[in]  Признак необходимости возвращать имя цвета, в случае, если значение цвета совпадает с одной из предопределенных цветовых констант.

Возвращаемое значение

Строковое представление цвета в виде "R,G,B", где R, G и B представляют собой преобразованные в строку десятичные константы со значением от 0 до 255. Если задан параметр color_name=true, то производится попытка преобразовать значение цвета к имени цвета.

Пример:

   string clr=ColorToString(C'0,255,0'); // зеленый цвет
   Print(clr);
 
   clr=ColorToString(C'0,255,0',true);   // получить цветовую константу
   Print(clr);

Смотри также

StringToColor, ColorToARGB