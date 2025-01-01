EventKillTimer

Указывает клиентскому терминалу, что необходимо остановить генерацию событий от таймера для данного эксперта или индикатора.

void EventKillTimer();

Возвращаемое значение

Нет возвращаемого значения.

Примечание

Обычно эта функция должна вызываться из функции OnDeinit() в том случае, если в функции OnInit() была вызвана функция EventSetTimer(). Либо должна вызываться из деструктора класса, если в конструкторе этого класса вызывается функция EventSetTimer().

Каждый эксперт и каждый индикатор работает со своим таймером, и получает события только от него. При завершении работы mql5-программы таймер уничтожается принудительно, если он был создан, но не был отключен функцией EventKillTimer().