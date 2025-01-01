StringToShortArray

Посимвольно копирует строку в указанное место массива типа ushort. Функция возвращает количество скопированных элементов.

int StringToShortArray(

string text_string,

ushort& array[],

int start=0,

int count=-1

);

Параметры

text_string

[in] Строка для копирования.

array[]

[out] Массив типа ushort (аналог типа wchar_t).

start=0

[in] Позиция, с которой начинается копирование. По умолчанию 0.

count=-1

[in] Количество элементов массива для копирования. Определяет длину результатной строки. По умолчанию -1, что означает копирование до конца массива, либо до встречи терминального 0. Терминальный 0 также будет скопирован в массив-приемник, при этом размер динамического массива может быть увеличен при необходимости под размер строки. Если размер динамического массива больше длины строки, то размер массива уменьшен не будет.

Возвращаемое значение

Количество скопированных элементов.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- string with chars to convert

string text = "Chars: ❤♫☎✈✣☏☀✉☆☁♕♠®✧❆♣ ";

ushort short_array[];

//--- найдём во входной строке позицию символа ":" и извлечём подстроку, начиная со следующего символа

int pos=StringFind(text, ":");

string str=(pos<0 ? text : StringSubstr(text, pos+1));

//--- удалим из полученной строки слева и справа символы перевода каретки, пробелы и символы табуляции

StringTrimLeft(str);

StringTrimRight(str);

//--- скопируем полученную строку в ushort-массив и распечатаем в журнал полученный массив

int copied=StringToShortArray(str, short_array);

PrintFormat("String of characters length: %u

"

"Number of characters copied (with terminal 0): %d

"

"Array of chars for the string '%s':",

StringLen(str), copied, str);

ArrayPrint(short_array, 0, " | ");

/*

результат:

String of characters length: 16

Number of characters copied (with terminal 0): 17

Array of chars for the string '❤♫☎✈✣☏☀✉☆☁♕♠®✧❆♣':

10084 | 9835 | 9742 | 9992 | 10019 | 9743 | 9728 | 9993 | 9734 | 9729 | 9813 | 9824 | 174 | 10023 | 10054 | 9827 | 0

*/

}

Смотри также

ShortArrayToString, StringToCharArray, Использование кодовой страницы