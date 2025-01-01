- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
StringToShortArray
Посимвольно копирует строку в указанное место массива типа ushort. Функция возвращает количество скопированных элементов.
|
int StringToShortArray(
Параметры
text_string
[in] Строка для копирования.
array[]
[out] Массив типа ushort (аналог типа wchar_t).
start=0
[in] Позиция, с которой начинается копирование. По умолчанию 0.
count=-1
[in] Количество элементов массива для копирования. Определяет длину результатной строки. По умолчанию -1, что означает копирование до конца массива, либо до встречи терминального 0. Терминальный 0 также будет скопирован в массив-приемник, при этом размер динамического массива может быть увеличен при необходимости под размер строки. Если размер динамического массива больше длины строки, то размер массива уменьшен не будет.
Возвращаемое значение
Количество скопированных элементов.
Пример:
|
//+------------------------------------------------------------------+
