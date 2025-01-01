MqlBookInfo priceArray[];

bool getBook=MarketBookGet(NULL,priceArray);

if(getBook)

{

int size=ArraySize(priceArray);

Print("MarketBookInfo по ",Symbol());

for(int i=0;i<size;i++)

{

Print(i+":",priceArray[i].price

+" Volume= "+priceArray[i].volume,

" type = ",priceArray[i].type);

}

}

else

{

Print("Не удалось получить содержимое стакана по символу ",Symbol());

}