- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
Возвращает массив структур MqlBookInfo, содержащий записи стакана цен указанного символа.
bool MarketBookGet(
Параметры
symbol
[in] Имя символа.
book[]
[out] Ссылка на массив записей стакана цен. Массив может быть заранее распределен для достаточного количества записей. Если динамический массив не был заранее распределен в оперативной памяти, то клиентский терминал сам распределит этот массив.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false.
Примечание
Стакан цен должен быть предварительно открыт функцией MarketBookAdd().
Пример:
MqlBookInfo priceArray[];
