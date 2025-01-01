ДокументацияРазделы
Возвращает массив структур MqlBookInfo, содержащий записи стакана цен указанного символа.

bool  MarketBookGet(
   string        symbol,     // символ
   MqlBookInfo&  book[]      // ссылка на массив
   );

Параметры

symbol

[in]  Имя символа.

book[]

[out]  Ссылка на массив записей стакана цен. Массив может быть заранее распределен для достаточного количества записей. Если динамический массив не был заранее распределен в оперативной памяти, то клиентский терминал сам распределит этот массив.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.

Примечание

Стакан цен должен быть предварительно открыт функцией MarketBookAdd().

Пример:

   MqlBookInfo priceArray[];
   bool getBook=MarketBookGet(NULL,priceArray);
   if(getBook)
     {
      int size=ArraySize(priceArray);
      Print("MarketBookInfo по ",Symbol());
      for(int i=0;i<size;i++)
        {
         Print(i+":",priceArray[i].price
               +"    Volume= "+priceArray[i].volume,
               " type = ",priceArray[i].type);
        }
     }
   else
     {
      Print("Не удалось получить содержимое стакана по символу ",Symbol());
     }

