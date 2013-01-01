ДокументацияРазделы
Удаляет указанный файл в локальной папке клиентского терминала.

bool  FileDelete(
   const string  file_name,     // имя удаляемого файла
   int           common_flag=0  // местоположение удаляемого файла
   );

Параметры

file_name

[in]  Имя файла.

common_flag=0

[in] Флаг, определяющий местоположение файла. Если common_flag=FILE_COMMON, то файл находится в общей папке всех клиентских терминалов \Terminal\Common\Files. В противном случае файл находится в локальной папке.

Возвращаемое значение

В случае неудачи функция возвращает false.

Примечание

Из соображений безопасности в языке MQL5 строго контролируется работа с файлами. Файлы, с которыми проводятся файловые операции средствами языка MQL5, не могут находиться за пределами файловой "песочницы".

Удаляет указанный файл в локальной папке клиентского терминала (MQL5\Files или MQL5\Tester\Files в случае тестирования). Если же указан common_flag=FILE_COMMON, то функция удаляет файл из общей папки всех клиентских терминалов.

Пример:

//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта
#property script_show_inputs
//--- дата для старых файлов
input datetime InpFilesDate=D'2013.01.01 00:00';
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   string   file_name;      // переменная для хранения имен файлов
   string   filter="*.txt"// фильтр для поиска файлов
   datetime create_date;    // дата создания файла
   string   files[];        // список имен файлов
   int      def_size=25;    // размер массива по умолчанию
   int      size=0;         // количество файлов
//--- выдели память для массива
   ArrayResize(files,def_size);
//--- получение хэндла поиска в корне локальной папки
   long search_handle=FileFindFirst(filter,file_name);
//--- проверим, успешно ли отработала функция FileFindFirst()
   if(search_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      //--- в цикле перебираем файлы
      do
        {
         files[size]=file_name;
         //--- увеличим размер массива
         size++;
         if(size==def_size)
           {
            def_size+=25;
            ArrayResize(files,def_size);
           }
         //--- сбрасываем значение ошибки
         ResetLastError();
         //--- получим дату создания файла
         create_date=(datetime)FileGetInteger(file_name,FILE_CREATE_DATE,false);
         //--- проверим, старый ли файл
         if(create_date<InpFilesDate)
           {
            PrintFormat("Файл %s удален!",file_name);
            //--- удаляем старый файл
            FileDelete(file_name);
           }
        }
      while(FileFindNext(search_handle,file_name));
      //--- закрываем хэндл поиска
      FileFindClose(search_handle);
     }
   else
     {
      Print("Files not found!");
      return;
     }
//--- проверим какие из файлов остались
   PrintFormat("Результаты:");
   for(int i=0;i<size;i++)
     {
      if(FileIsExist(files[i]))
         PrintFormat("Файл %s существует!",files[i]);
      else
         PrintFormat("Файл %s удален!",files[i]);
     }
  }