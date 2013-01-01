//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта

#property script_show_inputs

//--- дата для старых файлов

input datetime InpFilesDate=D'2013.01.01 00:00';

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string file_name; // переменная для хранения имен файлов

string filter="*.txt"; // фильтр для поиска файлов

datetime create_date; // дата создания файла

string files[]; // список имен файлов

int def_size=25; // размер массива по умолчанию

int size=0; // количество файлов

//--- выдели память для массива

ArrayResize(files,def_size);

//--- получение хэндла поиска в корне локальной папки

long search_handle=FileFindFirst(filter,file_name);

//--- проверим, успешно ли отработала функция FileFindFirst()

if(search_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- в цикле перебираем файлы

do

{

files[size]=file_name;

//--- увеличим размер массива

size++;

if(size==def_size)

{

def_size+=25;

ArrayResize(files,def_size);

}

//--- сбрасываем значение ошибки

ResetLastError();

//--- получим дату создания файла

create_date=(datetime)FileGetInteger(file_name,FILE_CREATE_DATE,false);

//--- проверим, старый ли файл

if(create_date<InpFilesDate)

{

PrintFormat("Файл %s удален!",file_name);

//--- удаляем старый файл

FileDelete(file_name);

}

}

while(FileFindNext(search_handle,file_name));

//--- закрываем хэндл поиска

FileFindClose(search_handle);

}

else

{

Print("Files not found!");

return;

}

//--- проверим какие из файлов остались

PrintFormat("Результаты:");

for(int i=0;i<size;i++)

{

if(FileIsExist(files[i]))

PrintFormat("Файл %s существует!",files[i]);

else

PrintFormat("Файл %s удален!",files[i]);

}

}