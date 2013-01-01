- FileSelectDialog
FileDelete
Удаляет указанный файл в локальной папке клиентского терминала.
|
bool FileDelete(
Параметры
file_name
[in] Имя файла.
common_flag=0
[in] Флаг, определяющий местоположение файла. Если common_flag=FILE_COMMON, то файл находится в общей папке всех клиентских терминалов \Terminal\Common\Files. В противном случае файл находится в локальной папке.
Возвращаемое значение
В случае неудачи функция возвращает false.
Примечание
Из соображений безопасности в языке MQL5 строго контролируется работа с файлами. Файлы, с которыми проводятся файловые операции средствами языка MQL5, не могут находиться за пределами файловой "песочницы".
Удаляет указанный файл в локальной папке клиентского терминала (MQL5\Files или MQL5\Tester\Files в случае тестирования). Если же указан common_flag=FILE_COMMON, то функция удаляет файл из общей папки всех клиентских терминалов.
Пример:
|
//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта