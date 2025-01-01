ДокументацияРазделы
Математические функции

Набор математических и тригонометрических функций.

Математические функции изначально были предназначены для проведения математических операций над скалярными величинами. Теперь большая часть этих функций может использоваться и с новыми типами данных — матрицами и векторами — MathAbs, MathArccos, MathArcsin, MathArctan, MathCeil, MathCos, MathExp, MathFloor, MathLog, MathLog10, MathMod, MathPow, MathRound, MathSin, MathSqrt, MathTan, MathExpm1, MathLog1p, MathArccosh, MathArcsinh, MathArctanh, MathCosh, MathSinh, MathTanh. В этом случае матрица или вектор обрабатываются почленно. Пример:

//---
  matrix a= {{14}, {916}};
  Print("matrix a=\n",a);
  a=MathSqrt(a);
  Print("MatrSqrt(a)=\n",a);
  /*
   matrix a=
   [[1,4]
    [9,16]]
   MatrSqrt(a)=
   [[1,2]
    [3,4]]
  */

В случае MathMod и MathPow в качестве второго параметра может быть использован как скаляр, так и матрица или вектор соответствующего размера.

Функция

Действие

MathAbs

Возвращает абсолютное значение (значение по модулю) переданного ей числа

MathArccos

Возвращает значение арккосинуса x в радианах

MathArcsin

Возвращает значение арксинуса x в радианах

MathArctan

Возвращает арктангенс x в радианах

MathArctan2

Возвращает в радианах значение угла, тангенс которого равен отношению двух указанных чисел

MathClassify

Возвращает тип вещественного числа

MathCeil

Возвращает ближайшее сверху целое числовое значение

MathCos

Возвращает косинус числа

MathExp

Возвращает экспоненту числа

MathFloor

Возвращает ближайшее снизу целое числовое значение

MathLog

Возвращает натуральный логарифм

MathLog10

Возвращает логарифм числа по основанию 10

MathMax

Возвращает максимальное из двух числовых значений

MathMin

Возвращает минимальное из двух числовых значений

MathMod

Возвращает вещественный остаток от деления двух чисел

MathPow

Возводит основание в указанную степень

MathRand

Возвращает псевдослучайное целое число в диапазоне от 0 до 32767

MathRound

Округляет число до ближайшего целого

MathSin

Возвращает синус числа

MathSqrt

Возвращает квадратный корень

MathSrand

Устанавливает начальное состояние генератора псевдослучайных целых чисел

MathTan

Возвращает тангенс числа

MathIsValidNumber

Проверяет корректность действительного числа

MathExpm1

Возвращает значение выражения MathExp(x)-1

MathLog1p

Возвращает значение выражения MathLog(1+x)

MathArccosh

Возвращает значение гиперболического арккосинуса

MathArcsinh

Возвращает значение гиперболического арксинуса

MathArctanh

Возвращает значение гиперболического арктангенса

MathCosh

Возвращает гиперболический косинус

MathSinh

Возвращает гиперболический синус

MathTanh

Возвращает гиперболический тангенс

MathSwap

Меняет порядок байтов в значении типа ushort/uint/ulong