- MathAbs
- MathArccos
- MathArcsin
- MathArctan
- MathArctan2
- MathClassify
- MathCeil
- MathCos
- MathExp
- MathFloor
- MathLog
- MathLog10
- MathMax
- MathMin
- MathMod
- MathPow
- MathRand
- MathRound
- MathSin
- MathSqrt
- MathSrand
- MathTan
- MathIsValidNumber
- MathExpm1
- MathLog1p
- MathArccosh
- MathArcsinh
- MathArctanh
- MathCosh
- MathSinh
- MathTanh
- MathSwap
Математические функции
Набор математических и тригонометрических функций.
Математические функции изначально были предназначены для проведения математических операций над скалярными величинами. Теперь большая часть этих функций может использоваться и с новыми типами данных — матрицами и векторами — MathAbs, MathArccos, MathArcsin, MathArctan, MathCeil, MathCos, MathExp, MathFloor, MathLog, MathLog10, MathMod, MathPow, MathRound, MathSin, MathSqrt, MathTan, MathExpm1, MathLog1p, MathArccosh, MathArcsinh, MathArctanh, MathCosh, MathSinh, MathTanh. В этом случае матрица или вектор обрабатываются почленно. Пример:
//---
В случае MathMod и MathPow в качестве второго параметра может быть использован как скаляр, так и матрица или вектор соответствующего размера.
Функция
Действие
Возвращает абсолютное значение (значение по модулю) переданного ей числа
Возвращает значение арккосинуса x в радианах
Возвращает значение арксинуса x в радианах
Возвращает арктангенс x в радианах
Возвращает в радианах значение угла, тангенс которого равен отношению двух указанных чисел
Возвращает тип вещественного числа
Возвращает ближайшее сверху целое числовое значение
Возвращает косинус числа
Возвращает экспоненту числа
Возвращает ближайшее снизу целое числовое значение
Возвращает натуральный логарифм
Возвращает логарифм числа по основанию 10
Возвращает максимальное из двух числовых значений
Возвращает минимальное из двух числовых значений
Возвращает вещественный остаток от деления двух чисел
Возводит основание в указанную степень
Возвращает псевдослучайное целое число в диапазоне от 0 до 32767
Округляет число до ближайшего целого
Возвращает синус числа
Возвращает квадратный корень
Устанавливает начальное состояние генератора псевдослучайных целых чисел
Возвращает тангенс числа
Проверяет корректность действительного числа
Возвращает значение выражения MathExp(x)-1
Возвращает значение выражения MathLog(1+x)
Возвращает значение гиперболического арккосинуса
Возвращает значение гиперболического арксинуса
Возвращает значение гиперболического арктангенса
Возвращает гиперболический косинус
Возвращает гиперболический синус
Возвращает гиперболический тангенс
Меняет порядок байтов в значении типа ushort/uint/ulong