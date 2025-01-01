- DatabaseOpen
DatabaseColumnType
Получает тип поля по номеру.
|
ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE DatabaseColumnType(
Параметры
request
[in] Хендл запроса, полученный в DatabasePrepare().
column
[in] Номер поля в запросе. Нумерация полей начинается с нуля и не может превышать значение DatabaseColumnsCount() - 1.
Возвращаемое значение
Возвращает тип поля из перечисления ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE. Для получения кода ошибки используйте GetLastError(), возможные ответы:
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – невалидный хендл запроса;
- ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) – индекс column больше значения DatabaseColumnsCount() -1.
Примечание
Значение можно получить только в том случае, если предварительно для запроса request был сделан хотя бы один вызов DatabaseRead().
|
Идентификатор
|
Описание
|
DATABASE_FIELD_TYPE_INVALID
|
Ошибка получения типа, код ошибки можно получить при помощи int GetLastError()
|
DATABASE_FIELD_TYPE_INTEGER
|
Целочисленный тип
|
DATABASE_FIELD_TYPE_FLOAT
|
Вещественный тип
|
DATABASE_FIELD_TYPE_TEXT
|
Строковой тип
|
DATABASE_FIELD_TYPE_BLOB
|
Бинарный тип
|
DATABASE_FIELD_TYPE_NULL
|
Специальный тип NULL
