|
//+------------------------------------------------------------------+
//| CustomRatesUpdate.mq5 |
//| Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#define CUSTOM_SYMBOL_NAME Symbol()+".C" // наименование пользовательского символа
#define CUSTOM_SYMBOL_PATH "Forex" // название группы, в которой будет создан символ
#define CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN Symbol() // наименование символа, на основе которого будет создан пользовательский
#define DATARATES_COUNT 4 // количество выводимых баров в журнал
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- получаем код ошибки при создании пользовательского символа
int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_PATH, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
//--- если код ошибки не 0 (успешное создание символа) и не 5304 (символ уже создан) - уходим
if(create!=0 && create!=5304)
return;
//--- получим и распечатаем в журнале количество баров стандартного символа
int bars_origin=Bars(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, PERIOD_M1);
PrintFormat("The symbol '%s' from which the custom '%s' was created has %d bars of minute history.", CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, CUSTOM_SYMBOL_NAME, bars_origin);
//--- получим и распечатаем в журнале количество баров пользовательского символа
int bars_custom=Bars(CUSTOM_SYMBOL_NAME, PERIOD_M1);
PrintFormat("Custom symbol '%s' created from symbol '%s' has %d bars of minute history", CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, bars_custom);
//--- получим в массив MqlRates данные всех баров минутного таймфрейма стандартного символа
MqlRates rates[]={};
ResetLastError();
if(CopyRates(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, PERIOD_M1, 0, bars_origin, rates)!=bars_origin)
{
PrintFormat("CopyRates(%s, PERIOD_M1, 0, %d) failed. Error %d", CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, bars_origin, GetLastError());
return;
}
//--- установим скопированные данные в минутную историю пользовательского символа
ResetLastError();
int updated=CustomRatesUpdate(CUSTOM_SYMBOL_NAME, rates);
if(updated<0)
{
PrintFormat("CustomRatesUpdate(%s) failed. Error %d", CUSTOM_SYMBOL_NAME, GetLastError());
return;
}
//--- получим и распечатаем в журнале количество баров пользовательского символа после добавления истории
bars_custom=Bars(CUSTOM_SYMBOL_NAME, PERIOD_M1);
PrintFormat("\nAfter CustomRatesUpdate(), the custom symbol '%s' has %d bars of minute history", CUSTOM_SYMBOL_NAME, bars_custom);
//--- получим в массив MqlRates данные всех баров минутного таймфрейма пользовательского символа
ResetLastError();
if(CopyRates(CUSTOM_SYMBOL_NAME, PERIOD_M1, 0, bars_custom, rates)!=bars_custom)
{
PrintFormat("CopyRates(%s, PERIOD_M1, 0, %d) failed. Error %d", CUSTOM_SYMBOL_NAME, bars_custom, GetLastError());
return;
}
//--- распечатаем в журнале последние четыре бара минутной истории пользовательского символа
int digits=(int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_DIGITS);
PrintFormat("Last %d bars of the custom symbol's minute history:", DATARATES_COUNT);
ArrayPrint(rates, digits, NULL, bars_custom-DATARATES_COUNT, DATARATES_COUNT);
//--- поменяем данные в массиве MqlRates на рассчитанные по формуле 1.0 / SymbolName
for(int i=0; i<bars_custom; i++)
{
rates[i].open =(rates[i].open !=0 ? 1.0 / rates[i].open : rates[i].open);
rates[i].high =(rates[i].high !=0 ? 1.0 / rates[i].high : rates[i].high);
rates[i].low =(rates[i].low !=0 ? 1.0 / rates[i].low : rates[i].low);
rates[i].close =(rates[i].close!=0 ? 1.0 / rates[i].close : rates[i].close);
}
//--- установим изменённые данные в минутную историю пользовательского символа
ResetLastError();
updated=CustomRatesUpdate(CUSTOM_SYMBOL_NAME, rates);
if(updated<0)
{
PrintFormat("CustomRatesUpdate(%s) failed. Error %d", CUSTOM_SYMBOL_NAME, GetLastError());
return;
}
//--- заново получим в массив MqlRates данные всех баров минутного таймфрейма пользовательского символа
ResetLastError();
if(CopyRates(CUSTOM_SYMBOL_NAME, PERIOD_M1, 0, bars_custom, rates)!=bars_custom)
{
PrintFormat("CopyRates(%s, PERIOD_M1, 0, %d) failed. Error %d", CUSTOM_SYMBOL_NAME, bars_custom, GetLastError());
return;
}
//--- распечатаем в журнале последние четыре бара обновлённой минутной истории пользовательского символа
Print("\nLast %d bars after changing the custom symbol calculation formula:", DATARATES_COUNT);
ArrayPrint(rates, digits, NULL, bars_custom-DATARATES_COUNT, DATARATES_COUNT);
//--- выведем на график в комментарии подсказку о клавишах завершения работы скрипта
Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit", CUSTOM_SYMBOL_NAME));
//--- в бесконечном цикле ожидаем нажатия клавиш Esc или Del для выхода
while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)
{
Sleep(16);
//--- при нажатии Del, удаляем созданный пользовательский символ и его данные
if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)
{
//--- удаляем данные баров
int deleted=CustomRatesDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME, 0, LONG_MAX);
if(deleted>0)
PrintFormat("%d history bars of the custom symbol '%s' were successfully deleted", deleted, CUSTOM_SYMBOL_NAME);
//--- удаляем тиковые данные
deleted=CustomTicksDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME, 0, LONG_MAX);
if(deleted>0)
PrintFormat("%d history ticks of the custom symbol '%s' were successfully deleted", deleted, CUSTOM_SYMBOL_NAME);
//--- удаляем символ
if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))
PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully", CUSTOM_SYMBOL_NAME);
break;
}
}
//--- перед выходом очистим график
Comment("");
/*
результат:
The symbol 'EURUSD' from which the custom 'EURUSD.C' was created has 250488 bars of minute history.
Custom symbol 'EURUSD.C' created from symbol 'EURUSD' has 0 bars of minute history
After CustomRatesUpdate(), the custom symbol 'EURUSD.C' has 250488 bars of minute history
Last 4 bars of the custom symbol's minute history:
[time] [open] [high] [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]
[0] 2024.06.18 11:14:00 1.07235 1.07239 1.07232 1.07239 24 0 0
[1] 2024.06.18 11:15:00 1.07238 1.07239 1.07232 1.07235 44 0 0
[2] 2024.06.18 11:16:00 1.07234 1.07238 1.07227 1.07234 37 0 0
[3] 2024.06.18 11:17:00 1.07234 1.07234 1.07217 1.07225 41 0 0
Last 4 bars after changing the custom symbol calculation formula:
[time] [open] [high] [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]
[0] 2024.06.18 11:14:00 0.93253 0.93250 0.93256 0.93250 24 0 0
[1] 2024.06.18 11:15:00 0.93251 0.93250 0.93256 0.93253 44 0 0
[2] 2024.06.18 11:16:00 0.93254 0.93251 0.93260 0.93254 37 0 0
[3] 2024.06.18 11:17:00 0.93254 0.93254 0.93269 0.93262 41 0 0
*/
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создаёт пользовательский символ, возвращает код ошибки |
//+------------------------------------------------------------------+
int CreateCustomSymbol(const string symbol_name, const string symbol_path, const string symbol_origin=NULL)
{
//--- определяем наименование символа, на основе которого будет создан пользовательский
string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);
//--- если пользовательский символ создать не удалось, и это не ошибка 5304 - сообщаем об этом в журнале
ResetLastError();
int error=0;
if(!CustomSymbolCreate(symbol_name, symbol_path, origin))
{
error=GetLastError();
if(error!=5304)
PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d", symbol_name, symbol_path, origin, error);
}
//--- успешно
return(error);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Удаляет пользовательский символ |
//+------------------------------------------------------------------+
bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)
{
//--- скроем символ из окна Обзор рынка
ResetLastError();
if(!SymbolSelect(symbol_name, false))
{
PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d", GetLastError());
return(false);
}
//--- если пользовательский символ удалить не удалось - сообщаем об этом в журнале и возвращаем false
ResetLastError();
if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))
{
PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d", symbol_name, GetLastError());
return(false);
}
//--- успешно
return(true);
}