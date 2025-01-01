ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Торговые функцииHistoryDealsTotal 

HistoryDealsTotal

Возвращает количество сделок в истории. Перед вызовом функции HistoryDealsTotal() необходимо получить историю сделок и ордеров с помощью функции HistorySelect() или HistorySelectByPosition().

int  HistoryDealsTotal();

Возвращаемое значение

Значение типа int.

Примечание

Не следует путать между собой ордера, сделки и позиции. Каждая сделка является результатом исполнения некоего ордера, каждая позиция является итоговым результатом одной или нескольких сделок.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- запрашиваем всю имеющуюся историю на счёте
   if(!HistorySelect(0TimeCurrent()))
     {
      Print("HistorySelect() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
 
//--- получаем количество сделок в списке и выводим значение в журнал
   int total=HistoryDealsTotal();
   Print("Number of historical deals on the account: "total);
   /*
   результат:
   Number of historical deals on the account339
   */
  }

Смотри также

HistorySelect(), HistoryDealGetTicket(), Свойства сделок