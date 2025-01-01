- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
HistoryDealsTotal
Возвращает количество сделок в истории. Перед вызовом функции HistoryDealsTotal() необходимо получить историю сделок и ордеров с помощью функции HistorySelect() или HistorySelectByPosition().
|
int HistoryDealsTotal();
Возвращаемое значение
Значение типа int.
Примечание
Не следует путать между собой ордера, сделки и позиции. Каждая сделка является результатом исполнения некоего ордера, каждая позиция является итоговым результатом одной или нескольких сделок.
Пример:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Смотри также