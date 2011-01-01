//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_iIchimoku.mq5 |

//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Индикатор демонстрирует как нужно получать данные"

#property description "индикаторных буферов для технического индикатора iIchimoku."

#property description "Символ и таймфрейм, на котором рассчитывается индикатор,"

#property description "задаются параметрами symbol и period."

#property description "Способ создания хэндла задается параметром 'type' (тип функции)."

#property description "Все остальные параметры как в стандартном Ichimoku Kinko Hyo."



#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 5

#property indicator_plots 4

//--- построение Tenkan_sen

#property indicator_label1 "Tenkan_sen"

#property indicator_type1 DRAW_LINE

#property indicator_color1 clrRed

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- построение Kijun_sen

#property indicator_label2 "Kijun_sen"

#property indicator_type2 DRAW_LINE

#property indicator_color2 clrBlue

#property indicator_style2 STYLE_SOLID

#property indicator_width2 1

//--- построение Senkou_Span

#property indicator_label3 "Senkou Span A;Senkou Span B" // в Data Window будет показано два поля

#property indicator_type3 DRAW_FILLING

#property indicator_color3 clrSandyBrown, clrThistle

#property indicator_style3 STYLE_SOLID

#property indicator_width3 1

//--- построение Chikou_Span

#property indicator_label4 "Chinkou_Span"

#property indicator_type4 DRAW_LINE

#property indicator_color4 clrLime

#property indicator_style4 STYLE_SOLID

#property indicator_width4 1

//+------------------------------------------------------------------+

//| Перечисление способов создания хэндла |

//+------------------------------------------------------------------+

enum Creation

{

Call_iIchimoku, // использовать iIchimoku

Call_IndicatorCreate // использовать IndicatorCreate

};

//--- входные параметры

input Creation type=Call_iIchimoku; // тип функции

input int tenkan_sen=9; // период Tenkan-sen

input int kijun_sen=26; // период Kijun-sen

input int senkou_span_b=52; // период Senkou Span B

input string symbol=" "; // символ

input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_CURRENT; // таймфрейм

//--- индикаторный буфер

double Tenkan_sen_Buffer[];

double Kijun_sen_Buffer[];

double Senkou_Span_A_Buffer[];

double Senkou_Span_B_Buffer[];

double Chinkou_Span_Buffer[];

//--- переменная для хранения хэндла индикатора iIchimoku

int handle;

//--- переменная для хранения

string name=symbol;

//--- имя индикатора на графике

string short_name;

//--- будем хранить количество значений в индикаторе Ichimoku Kinko Hyo

int bars_calculated=0;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- привязка массивов к индикаторным буферам

SetIndexBuffer(0,Tenkan_sen_Buffer,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,Kijun_sen_Buffer,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(2,Senkou_Span_A_Buffer,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(3,Senkou_Span_B_Buffer,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(4,Chinkou_Span_Buffer,INDICATOR_DATA);

//--- зададим смещения для канала Senkou Span на kijun_sen баров в будущее

PlotIndexSetInteger(2,PLOT_SHIFT,kijun_sen);

//--- для линии Chikou Span смещение задавать не требуется, так как данные Chikou Span

//--- хранятся в индикаторе iIchimoku уже со смещением

//--- определимся с символом, на котором строится индикатор

name=symbol;

//--- удалим пробелы слева и справа

StringTrimRight(name);

StringTrimLeft(name);

//--- если после этого длина строки name нулевая

if(StringLen(name)==0)

{

//--- возьмем символ с графика, на котором запущен индикатор

name=_Symbol;

}

//--- создадим хэндл индикатора

if(type==Call_iIchimoku)

handle=iIchimoku(name,period,tenkan_sen,kijun_sen,senkou_span_b);

else

{

//--- заполним структуру значениями параметров индикатора

MqlParam pars[3];

//--- периоды и смещения линий Аллигатора

pars[0].type=TYPE_INT;

pars[0].integer_value=tenkan_sen;

pars[1].type=TYPE_INT;

pars[1].integer_value=kijun_sen;

pars[2].type=TYPE_INT;

pars[2].integer_value=senkou_span_b;

//--- создадим хэндл

handle=IndicatorCreate(name,period,IND_ICHIMOKU,3,pars);

}

//--- если не удалось создать хэндл

if(handle==INVALID_HANDLE)

{

//--- сообщим о неудаче и выведем номер ошибки

PrintFormat("Не удалось создать хэндл индикатора iIchimoku для пары %s/%s, код ошибки %d",

name,

EnumToString(period),

GetLastError());

//--- работа индикатора завершается досрочно

return(INIT_FAILED);

}

//--- покажем на какой паре символ/таймфрейм рассчитан индикатор Ichimoku Kinko Hyo

short_name=StringFormat("iIchimoku(%s/%s, %d, %d ,%d)",name,EnumToString(period),

tenkan_sen,kijun_sen,senkou_span_b);

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);

//--- нормальное выполнение инициализации индикатора

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- количество копируемых значений из индикатора iIchimoku

int values_to_copy;

//--- узнаем количество рассчитанных значений в индикаторе

int calculated=BarsCalculated(handle);

if(calculated<=0)

{

PrintFormat("BarsCalculated() вернул %d, код ошибки %d",calculated,GetLastError());

return(0);

}

//--- если это первый запуск вычислений нашего индикатора или изменилось количество значений в индикаторе iIchimoku

//--- или если необходимо рассчитать индикатор для двух или более баров (значит что-то изменилось в истории)

if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)

{

//--- если массив Tenkan_sen_Buffer больше, чем значений в индикаторе iIchimoku на паре symbol/period, то копируем не все

//--- в противном случае копировать будем меньше, чем размер индикаторных буферов

if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;

else values_to_copy=calculated;

}

else

{

//--- значит наш индикатор рассчитывается не в первый раз и с момента последнего вызова OnCalculate())

//--- для расчета добавилось не более одного бара

values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;

}

//--- заполняем массивы значениями из индикатора Ichimoku Kinko Hyo

//--- если FillArraysFromBuffer вернула false, значит данные не готовы - завершаем работу

if(!FillArraysFromBuffers(Tenkan_sen_Buffer,Kijun_sen_Buffer,Senkou_Span_A_Buffer,Senkou_Span_B_Buffer,Chinkou_Span_Buffer,

kijun_sen,handle,values_to_copy)) return(0);

//--- сформируем сообщение

string comm=StringFormat("%s ==> Обновлено значений в индикаторе %s: %d",

TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),

short_name,

values_to_copy);

//--- выведем на график служебное сообщение

Comment(comm);

//--- запомним количество значений в индикаторе Ichimoku Kinko Hyo

bars_calculated=calculated;

//--- вернем значение prev_calculated для следующего вызова

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Заполняем индикаторные буферы из индикатора iIchimoku |

//+------------------------------------------------------------------+

bool FillArraysFromBuffers(double &tenkan_sen_buffer[], // индикаторный буфер линии Tenkan-sen

double &kijun_sen_buffer[], // индикаторный буфер линии Kijun_sen

double &senkou_span_A_buffer[], // индикаторный буфер линии Senkou Span A

double &senkou_span_B_buffer[], // индикаторный буфер линии Senkou Span B

double &chinkou_span_buffer[], // индикаторный буфер Chikou Span

int senkou_span_shift, // смещение линий Senkou Span в будущее

int ind_handle, // хэндл индикатора iIchimoku

int amount // количество копируемых значений

)

{

//--- сбросим код ошибки

ResetLastError();

//--- заполняем часть массива Tenkan_sen_Buffer значениями из индикаторного буфера под индексом 0

if(CopyBuffer(ind_handle,0,0,amount,tenkan_sen_buffer)<0)

{

//--- если копирование не удалось, сообщим код ошибки

PrintFormat("1.Не удалось скопировать данные из индикатора iIchimoku, код ошибки %d",GetLastError());

//--- завершим с нулевым результатом - это означает, что индикатор будет считаться нерассчитанным

return(false);

}



//--- заполняем часть массива Kijun_sen_Buffer значениями из индикаторного буфера под индексом 1

if(CopyBuffer(ind_handle,1,0,amount,kijun_sen_buffer)<0)

{

//--- если копирование не удалось, сообщим код ошибки

PrintFormat("2.Не удалось скопировать данные из индикатора iIchimoku, код ошибки %d",GetLastError());

//--- завершим с нулевым результатом - это означает, что индикатор будет считаться нерассчитанным

return(false);

}



//--- заполняем часть массива Chinkou_Span_Buffer значениями из индикаторного буфера под индексом 2

//--- при senkou_span_shift>0 линия смещена в будущее на senkou_span_shift баров

if(CopyBuffer(ind_handle,2,-senkou_span_shift,amount,senkou_span_A_buffer)<0)

{

//--- если копирование не удалось, сообщим код ошибки

PrintFormat("3.Не удалось скопировать данные из индикатора iIchimoku, код ошибки %d",GetLastError());

//--- завершим с нулевым результатом - это означает, что индикатор будет считаться нерассчитанным

return(false);

}



//--- заполняем часть массива Senkou_Span_A_Buffer значениями из индикаторного буфера под индексом 3

//--- при senkou_span_shift>0 линия смещена в будущее на senkou_span_shift баров

if(CopyBuffer(ind_handle,3,-senkou_span_shift,amount,senkou_span_B_buffer)<0)

{

//--- если копирование не удалось, сообщим код ошибки

PrintFormat("4.Не удалось скопировать данные из индикатора iIchimoku, код ошибки %d",GetLastError());

//--- завершим с нулевым результатом - это означает, что индикатор будет считаться нерассчитанным

return(false);

}



//--- заполняем часть массива Senkou_Span_B_Buffer значениями из индикаторного буфера под индексом 4

//--- при копировании Chikou Span смещение учитывать не требуется, так как данные Chikou Span

//--- хранятся в индикаторе iIchimoku уже со смещением

if(CopyBuffer(ind_handle,4,0,amount,chinkou_span_buffer)<0)

{

//--- если копирование не удалось, сообщим код ошибки

PrintFormat("5.Не удалось скопировать данные из индикатора iIchimoku, код ошибки %d",GetLastError());

//--- завершим с нулевым результатом - это означает, что индикатор будет считаться нерассчитанным

return(false);

}

//--- все получилось

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Indicator deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

if(handle!=INVALID_HANDLE)

IndicatorRelease(handle);

//--- почистим график при удалении индикатора

Comment("");

}