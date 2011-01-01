ДокументацияРазделы
Возвращает хэндл индикатора Ichimoku Kinko Hyo.

int  iIchimoku(
   string           symbol,            // имя символа
   ENUM_TIMEFRAMES  period,            // период
   int              tenkan_sen,        // период Tenkan-sen
   int              kijun_sen,         // период Kijun-sen
   int              senkou_span_b      // период Senkou Span B
   );

Параметры

symbol

[in]  Символьное имя инструмента, на данных которого будет вычисляться индикатор. NULL означает текущий символ.

period

[in]  Значение периода может быть одним из значений перечисления ENUM_TIMEFRAMES, 0 означает текущий таймфрейм.

tenkan_sen

[in]  Период усреднения Tenkan Sen.

kijun_sen

[in]  Период усреднения Kijun Sen.

senkou_span_b

[in]  Период усреднения Senkou Span B.

Возвращаемое значение

Возвращает хэндл указанного технического индикатора, в случае неудачи возвращает INVALID_HANDLE. Для освобождения памяти компьютера от неиспользуемого больше индикатора служит функция IndicatorRelease(), которой передается хэндл этого индикатора.

Примечание

Номера буферов: 0 - TENKANSEN_LINE, 1 - KIJUNSEN_LINE, 2 - SENKOUSPANA_LINE, 3 - SENKOUSPANB_LINE, 4 - CHIKOUSPAN_LINE.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               Demo_iIchimoku.mq5 |
//|                        Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property description "Индикатор демонстрирует как нужно получать данные"
#property description "индикаторных буферов для технического индикатора iIchimoku."
#property description "Символ и таймфрейм, на котором рассчитывается индикатор,"
#property description "задаются параметрами symbol и period."
#property description "Способ создания хэндла задается параметром 'type' (тип функции)."
#property description "Все остальные параметры как в стандартном Ichimoku Kinko Hyo."
 
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots   4
//--- построение Tenkan_sen
#property indicator_label1  "Tenkan_sen"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- построение Kijun_sen
#property indicator_label2  "Kijun_sen"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrBlue
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1
//--- построение Senkou_Span
#property indicator_label3  "Senkou Span A;Senkou Span B" // в Data Window будет показано два поля
#property indicator_type3   DRAW_FILLING
#property indicator_color3  clrSandyBrown, clrThistle
#property indicator_style3  STYLE_SOLID
#property indicator_width3  1
//--- построение Chikou_Span
#property indicator_label4  "Chinkou_Span"
#property indicator_type4   DRAW_LINE
#property indicator_color4  clrLime
#property indicator_style4  STYLE_SOLID
#property indicator_width4  1
//+------------------------------------------------------------------+
//| Перечисление способов создания хэндла                            |
//+------------------------------------------------------------------+
enum Creation
  {
   Call_iIchimoku,         // использовать iIchimoku
   Call_IndicatorCreate    // использовать IndicatorCreate
  };
//--- входные параметры
input Creation             type=Call_iIchimoku;       // тип функции 
input int                  tenkan_sen=9;              // период Tenkan-sen
input int                  kijun_sen=26;              // период Kijun-sen
input int                  senkou_span_b=52;          // период Senkou Span B
input string               symbol=" ";                // символ 
input ENUM_TIMEFRAMES      period=PERIOD_CURRENT;     // таймфрейм
//--- индикаторный буфер
double         Tenkan_sen_Buffer[];
double         Kijun_sen_Buffer[];
double         Senkou_Span_A_Buffer[];
double         Senkou_Span_B_Buffer[];
double         Chinkou_Span_Buffer[];
//--- переменная для хранения хэндла индикатора iIchimoku
int    handle;
//--- переменная для хранения 
string name=symbol;
//--- имя индикатора на графике
string short_name;
//--- будем хранить количество значений в индикаторе Ichimoku Kinko Hyo
int    bars_calculated=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- привязка массивов к индикаторным буферам
   SetIndexBuffer(0,Tenkan_sen_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,Kijun_sen_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,Senkou_Span_A_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(3,Senkou_Span_B_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(4,Chinkou_Span_Buffer,INDICATOR_DATA);
//--- зададим смещения для канала Senkou Span на kijun_sen баров в будущее 
   PlotIndexSetInteger(2,PLOT_SHIFT,kijun_sen);
//--- для линии Chikou Span смещение задавать не требуется, так как данные Chikou Span
//--- хранятся в индикаторе iIchimoku уже со смещением
//--- определимся с символом, на котором строится индикатор
   name=symbol;
//--- удалим пробелы слева и справа
   StringTrimRight(name);
   StringTrimLeft(name);
//--- если после этого длина строки name нулевая
   if(StringLen(name)==0)
     {
      //--- возьмем символ с графика, на котором запущен индикатор
      name=_Symbol;
     }
//--- создадим хэндл индикатора
   if(type==Call_iIchimoku)
      handle=iIchimoku(name,period,tenkan_sen,kijun_sen,senkou_span_b);
   else
     {
      //--- заполним структуру значениями параметров индикатора
      MqlParam pars[3];
      //--- периоды и смещения линий Аллигатора
      pars[0].type=TYPE_INT;
      pars[0].integer_value=tenkan_sen;
      pars[1].type=TYPE_INT;
      pars[1].integer_value=kijun_sen;
      pars[2].type=TYPE_INT;
      pars[2].integer_value=senkou_span_b;
      //--- создадим хэндл
      handle=IndicatorCreate(name,period,IND_ICHIMOKU,3,pars);
     }
//--- если не удалось создать хэндл
   if(handle==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- сообщим о неудаче и выведем номер ошибки
      PrintFormat("Не удалось создать хэндл индикатора iIchimoku для пары %s/%s, код ошибки %d",
                  name,
                  EnumToString(period),
                  GetLastError());
      //--- работа индикатора завершается досрочно
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- покажем на какой паре символ/таймфрейм рассчитан индикатор Ichimoku Kinko Hyo
   short_name=StringFormat("iIchimoku(%s/%s, %d, %d ,%d)",name,EnumToString(period),
                           tenkan_sen,kijun_sen,senkou_span_b);
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- нормальное выполнение инициализации индикатора     
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- количество копируемых значений из индикатора iIchimoku
   int values_to_copy;
//--- узнаем количество рассчитанных значений в индикаторе
   int calculated=BarsCalculated(handle);
   if(calculated<=0)
     {
      PrintFormat("BarsCalculated() вернул %d, код ошибки %d",calculated,GetLastError());
      return(0);
     }
//--- если это первый запуск вычислений нашего индикатора или изменилось количество значений в индикаторе iIchimoku
//--- или если необходимо рассчитать индикатор для двух или более баров (значит что-то изменилось в истории)
   if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)
     {
      //--- если массив Tenkan_sen_Buffer больше, чем значений в индикаторе iIchimoku на паре symbol/period, то копируем не все 
      //--- в противном случае копировать будем меньше, чем размер индикаторных буферов
      if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;
      else                       values_to_copy=calculated;
     }
   else
     {
      //--- значит наш индикатор рассчитывается не в первый раз и с момента последнего вызова OnCalculate())
      //--- для расчета добавилось не более одного бара
      values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;
     }
//--- заполняем массивы значениями из индикатора Ichimoku Kinko Hyo
//--- если FillArraysFromBuffer вернула false, значит данные не готовы - завершаем работу
   if(!FillArraysFromBuffers(Tenkan_sen_Buffer,Kijun_sen_Buffer,Senkou_Span_A_Buffer,Senkou_Span_B_Buffer,Chinkou_Span_Buffer,
      kijun_sen,handle,values_to_copy)) return(0);
//--- сформируем сообщение
   string comm=StringFormat("%s ==>  Обновлено значений в индикаторе %s: %d",
                            TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
                            short_name,
                            values_to_copy);
//--- выведем на график служебное сообщение
   Comment(comm);
//--- запомним количество значений в индикаторе Ichimoku Kinko Hyo
   bars_calculated=calculated;
//--- вернем значение prev_calculated для следующего вызова
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Заполняем индикаторные буферы из индикатора iIchimoku            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FillArraysFromBuffers(double &tenkan_sen_buffer[],     // индикаторный буфер линии Tenkan-sen
                           double &kijun_sen_buffer[],      // индикаторный буфер линии Kijun_sen
                           double &senkou_span_A_buffer[],  // индикаторный буфер линии Senkou Span A
                           double &senkou_span_B_buffer[],  // индикаторный буфер линии Senkou Span B
                           double &chinkou_span_buffer[],   // индикаторный буфер Chikou Span
                           int senkou_span_shift,           // смещение линий Senkou Span в будущее
                           int ind_handle,                  // хэндл индикатора iIchimoku
                           int amount                       // количество копируемых значений
                           )
  {
//--- сбросим код ошибки
   ResetLastError();
//--- заполняем часть массива Tenkan_sen_Buffer значениями из индикаторного буфера под индексом 0
   if(CopyBuffer(ind_handle,0,0,amount,tenkan_sen_buffer)<0)
     {
      //--- если копирование не удалось, сообщим код ошибки
      PrintFormat("1.Не удалось скопировать данные из индикатора iIchimoku, код ошибки %d",GetLastError());
      //--- завершим с нулевым результатом - это означает, что индикатор будет считаться нерассчитанным
      return(false);
     }
 
//--- заполняем часть массива Kijun_sen_Buffer значениями из индикаторного буфера под индексом 1
   if(CopyBuffer(ind_handle,1,0,amount,kijun_sen_buffer)<0)
     {
      //--- если копирование не удалось, сообщим код ошибки
      PrintFormat("2.Не удалось скопировать данные из индикатора iIchimoku, код ошибки %d",GetLastError());
      //--- завершим с нулевым результатом - это означает, что индикатор будет считаться нерассчитанным
      return(false);
     }
 
//--- заполняем часть массива Chinkou_Span_Buffer значениями из индикаторного буфера под индексом 2
//--- при senkou_span_shift>0 линия смещена в будущее на senkou_span_shift баров 
   if(CopyBuffer(ind_handle,2,-senkou_span_shift,amount,senkou_span_A_buffer)<0)
     {
      //--- если копирование не удалось, сообщим код ошибки
      PrintFormat("3.Не удалось скопировать данные из индикатора iIchimoku, код ошибки %d",GetLastError());
      //--- завершим с нулевым результатом - это означает, что индикатор будет считаться нерассчитанным
      return(false);
     }
 
//--- заполняем часть массива Senkou_Span_A_Buffer значениями из индикаторного буфера под индексом 3
//--- при senkou_span_shift>0 линия смещена в будущее на senkou_span_shift баров 
   if(CopyBuffer(ind_handle,3,-senkou_span_shift,amount,senkou_span_B_buffer)<0)
     {
      //--- если копирование не удалось, сообщим код ошибки
      PrintFormat("4.Не удалось скопировать данные из индикатора iIchimoku, код ошибки %d",GetLastError());
      //--- завершим с нулевым результатом - это означает, что индикатор будет считаться нерассчитанным
      return(false);
     }
 
//--- заполняем часть массива Senkou_Span_B_Buffer значениями из индикаторного буфера под индексом 4
//--- при копировании Chikou Span смещение учитывать не требуется, так как данные Chikou Span
//--- хранятся в индикаторе iIchimoku уже со смещением   
   if(CopyBuffer(ind_handle,4,0,amount,chinkou_span_buffer)<0)
     {
      //--- если копирование не удалось, сообщим код ошибки
      PrintFormat("5.Не удалось скопировать данные из индикатора iIchimoku, код ошибки %d",GetLastError());
      //--- завершим с нулевым результатом - это означает, что индикатор будет считаться нерассчитанным
      return(false);
     }
//--- все получилось
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Indicator deinitialization function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   if(handle!=INVALID_HANDLE)
      IndicatorRelease(handle);
//--- почистим график при удалении индикатора
   Comment("");
  }