|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Demo_iIchimoku.mq5 |
//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Индикатор демонстрирует как нужно получать данные"
#property description "индикаторных буферов для технического индикатора iIchimoku."
#property description "Символ и таймфрейм, на котором рассчитывается индикатор,"
#property description "задаются параметрами symbol и period."
#property description "Способ создания хэндла задается параметром 'type' (тип функции)."
#property description "Все остальные параметры как в стандартном Ichimoku Kinko Hyo."
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots 4
//--- построение Tenkan_sen
#property indicator_label1 "Tenkan_sen"
#property indicator_type1 DRAW_LINE
#property indicator_color1 clrRed
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- построение Kijun_sen
#property indicator_label2 "Kijun_sen"
#property indicator_type2 DRAW_LINE
#property indicator_color2 clrBlue
#property indicator_style2 STYLE_SOLID
#property indicator_width2 1
//--- построение Senkou_Span
#property indicator_label3 "Senkou Span A;Senkou Span B" // в Data Window будет показано два поля
#property indicator_type3 DRAW_FILLING
#property indicator_color3 clrSandyBrown, clrThistle
#property indicator_style3 STYLE_SOLID
#property indicator_width3 1
//--- построение Chikou_Span
#property indicator_label4 "Chinkou_Span"
#property indicator_type4 DRAW_LINE
#property indicator_color4 clrLime
#property indicator_style4 STYLE_SOLID
#property indicator_width4 1
//+------------------------------------------------------------------+
//| Перечисление способов создания хэндла |
//+------------------------------------------------------------------+
enum Creation
{
Call_iIchimoku, // использовать iIchimoku
Call_IndicatorCreate // использовать IndicatorCreate
};
//--- входные параметры
input Creation type=Call_iIchimoku; // тип функции
input int tenkan_sen=9; // период Tenkan-sen
input int kijun_sen=26; // период Kijun-sen
input int senkou_span_b=52; // период Senkou Span B
input string symbol=" "; // символ
input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_CURRENT; // таймфрейм
//--- индикаторный буфер
double Tenkan_sen_Buffer[];
double Kijun_sen_Buffer[];
double Senkou_Span_A_Buffer[];
double Senkou_Span_B_Buffer[];
double Chinkou_Span_Buffer[];
//--- переменная для хранения хэндла индикатора iIchimoku
int handle;
//--- переменная для хранения
string name=symbol;
//--- имя индикатора на графике
string short_name;
//--- будем хранить количество значений в индикаторе Ichimoku Kinko Hyo
int bars_calculated=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- привязка массивов к индикаторным буферам
SetIndexBuffer(0,Tenkan_sen_Buffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,Kijun_sen_Buffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,Senkou_Span_A_Buffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(3,Senkou_Span_B_Buffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(4,Chinkou_Span_Buffer,INDICATOR_DATA);
//--- зададим смещения для канала Senkou Span на kijun_sen баров в будущее
PlotIndexSetInteger(2,PLOT_SHIFT,kijun_sen);
//--- для линии Chikou Span смещение задавать не требуется, так как данные Chikou Span
//--- хранятся в индикаторе iIchimoku уже со смещением
//--- определимся с символом, на котором строится индикатор
name=symbol;
//--- удалим пробелы слева и справа
StringTrimRight(name);
StringTrimLeft(name);
//--- если после этого длина строки name нулевая
if(StringLen(name)==0)
{
//--- возьмем символ с графика, на котором запущен индикатор
name=_Symbol;
}
//--- создадим хэндл индикатора
if(type==Call_iIchimoku)
handle=iIchimoku(name,period,tenkan_sen,kijun_sen,senkou_span_b);
else
{
//--- заполним структуру значениями параметров индикатора
MqlParam pars[3];
//--- периоды и смещения линий Аллигатора
pars[0].type=TYPE_INT;
pars[0].integer_value=tenkan_sen;
pars[1].type=TYPE_INT;
pars[1].integer_value=kijun_sen;
pars[2].type=TYPE_INT;
pars[2].integer_value=senkou_span_b;
//--- создадим хэндл
handle=IndicatorCreate(name,period,IND_ICHIMOKU,3,pars);
}
//--- если не удалось создать хэндл
if(handle==INVALID_HANDLE)
{
//--- сообщим о неудаче и выведем номер ошибки
PrintFormat("Не удалось создать хэндл индикатора iIchimoku для пары %s/%s, код ошибки %d",
name,
EnumToString(period),
GetLastError());
//--- работа индикатора завершается досрочно
return(INIT_FAILED);
}
//--- покажем на какой паре символ/таймфрейм рассчитан индикатор Ichimoku Kinko Hyo
short_name=StringFormat("iIchimoku(%s/%s, %d, %d ,%d)",name,EnumToString(period),
tenkan_sen,kijun_sen,senkou_span_b);
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- нормальное выполнение инициализации индикатора
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
//--- количество копируемых значений из индикатора iIchimoku
int values_to_copy;
//--- узнаем количество рассчитанных значений в индикаторе
int calculated=BarsCalculated(handle);
if(calculated<=0)
{
PrintFormat("BarsCalculated() вернул %d, код ошибки %d",calculated,GetLastError());
return(0);
}
//--- если это первый запуск вычислений нашего индикатора или изменилось количество значений в индикаторе iIchimoku
//--- или если необходимо рассчитать индикатор для двух или более баров (значит что-то изменилось в истории)
if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)
{
//--- если массив Tenkan_sen_Buffer больше, чем значений в индикаторе iIchimoku на паре symbol/period, то копируем не все
//--- в противном случае копировать будем меньше, чем размер индикаторных буферов
if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;
else values_to_copy=calculated;
}
else
{
//--- значит наш индикатор рассчитывается не в первый раз и с момента последнего вызова OnCalculate())
//--- для расчета добавилось не более одного бара
values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;
}
//--- заполняем массивы значениями из индикатора Ichimoku Kinko Hyo
//--- если FillArraysFromBuffer вернула false, значит данные не готовы - завершаем работу
if(!FillArraysFromBuffers(Tenkan_sen_Buffer,Kijun_sen_Buffer,Senkou_Span_A_Buffer,Senkou_Span_B_Buffer,Chinkou_Span_Buffer,
kijun_sen,handle,values_to_copy)) return(0);
//--- сформируем сообщение
string comm=StringFormat("%s ==> Обновлено значений в индикаторе %s: %d",
TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
short_name,
values_to_copy);
//--- выведем на график служебное сообщение
Comment(comm);
//--- запомним количество значений в индикаторе Ichimoku Kinko Hyo
bars_calculated=calculated;
//--- вернем значение prev_calculated для следующего вызова
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Заполняем индикаторные буферы из индикатора iIchimoku |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FillArraysFromBuffers(double &tenkan_sen_buffer[], // индикаторный буфер линии Tenkan-sen
double &kijun_sen_buffer[], // индикаторный буфер линии Kijun_sen
double &senkou_span_A_buffer[], // индикаторный буфер линии Senkou Span A
double &senkou_span_B_buffer[], // индикаторный буфер линии Senkou Span B
double &chinkou_span_buffer[], // индикаторный буфер Chikou Span
int senkou_span_shift, // смещение линий Senkou Span в будущее
int ind_handle, // хэндл индикатора iIchimoku
int amount // количество копируемых значений
)
{
//--- сбросим код ошибки
ResetLastError();
//--- заполняем часть массива Tenkan_sen_Buffer значениями из индикаторного буфера под индексом 0
if(CopyBuffer(ind_handle,0,0,amount,tenkan_sen_buffer)<0)
{
//--- если копирование не удалось, сообщим код ошибки
PrintFormat("1.Не удалось скопировать данные из индикатора iIchimoku, код ошибки %d",GetLastError());
//--- завершим с нулевым результатом - это означает, что индикатор будет считаться нерассчитанным
return(false);
}
//--- заполняем часть массива Kijun_sen_Buffer значениями из индикаторного буфера под индексом 1
if(CopyBuffer(ind_handle,1,0,amount,kijun_sen_buffer)<0)
{
//--- если копирование не удалось, сообщим код ошибки
PrintFormat("2.Не удалось скопировать данные из индикатора iIchimoku, код ошибки %d",GetLastError());
//--- завершим с нулевым результатом - это означает, что индикатор будет считаться нерассчитанным
return(false);
}
//--- заполняем часть массива Chinkou_Span_Buffer значениями из индикаторного буфера под индексом 2
//--- при senkou_span_shift>0 линия смещена в будущее на senkou_span_shift баров
if(CopyBuffer(ind_handle,2,-senkou_span_shift,amount,senkou_span_A_buffer)<0)
{
//--- если копирование не удалось, сообщим код ошибки
PrintFormat("3.Не удалось скопировать данные из индикатора iIchimoku, код ошибки %d",GetLastError());
//--- завершим с нулевым результатом - это означает, что индикатор будет считаться нерассчитанным
return(false);
}
//--- заполняем часть массива Senkou_Span_A_Buffer значениями из индикаторного буфера под индексом 3
//--- при senkou_span_shift>0 линия смещена в будущее на senkou_span_shift баров
if(CopyBuffer(ind_handle,3,-senkou_span_shift,amount,senkou_span_B_buffer)<0)
{
//--- если копирование не удалось, сообщим код ошибки
PrintFormat("4.Не удалось скопировать данные из индикатора iIchimoku, код ошибки %d",GetLastError());
//--- завершим с нулевым результатом - это означает, что индикатор будет считаться нерассчитанным
return(false);
}
//--- заполняем часть массива Senkou_Span_B_Buffer значениями из индикаторного буфера под индексом 4
//--- при копировании Chikou Span смещение учитывать не требуется, так как данные Chikou Span
//--- хранятся в индикаторе iIchimoku уже со смещением
if(CopyBuffer(ind_handle,4,0,amount,chinkou_span_buffer)<0)
{
//--- если копирование не удалось, сообщим код ошибки
PrintFormat("5.Не удалось скопировать данные из индикатора iIchimoku, код ошибки %d",GetLastError());
//--- завершим с нулевым результатом - это означает, что индикатор будет считаться нерассчитанным
return(false);
}
//--- все получилось
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Indicator deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
if(handle!=INVALID_HANDLE)
IndicatorRelease(handle);
//--- почистим график при удалении индикатора
Comment("");
}