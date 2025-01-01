- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
GetTickCount
Функция GetTickCount() возвращает количество миллисекунд, прошедших с момента старта системы.
|
uint GetTickCount();
Возвращаемое значение
Значение типа uint.
Примечание
Счетчик ограничен разрешающей способностью системного таймера. Так как время хранится как беззнаковое целое, то он переполняется каждые 49.7 дней при непрерывной работе компьютера.
Пример:
|
#define MAX_SIZE 40
Смотри также
Дата и время, EventSetMillisecondTimer, GetTickCount64, GetMicrosecondCount