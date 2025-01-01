ДокументацияРазделы
Справочник MQL5 

Возвращает значение соответствующего свойства запущенной MQL5-программы.

int  MQLInfoInteger(
   int  property_id      // идентификатор свойства
   );

Параметры

property_id

[in]  Идентификатор свойства. Может быть одним из значений перечисления ENUM_MQL_INFO_INTEGER.

Возвращаемое значение

Значение типа int.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- получим значения доступной и потребляемой памяти для MQL-программы
   int limit = MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_LIMIT);   // максимально возможный объём динамической памяти для MQL5-программы в MB
   int used  = MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED);    // размер использованной памяти MQL5-программой в MB
   
//--- выведем полученные значения в журнал
   PrintFormat("Maximum possible amount of dynamic memory for MQL5 program: %d Mb\n"+
               "Memory used by MQL5 program: %d Mb"limitused);
   /*
   результат
   Maximum possible amount of dynamic memory for MQL5 program8388608 Mb
   Memory used by MQL5 program2 Mb
   */
  }