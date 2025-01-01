- Направление индексации в массивах и таймсериях
- Организация доступа к данным
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
BarsCalculated
Возвращает количество рассчитанных данных для запрашиваемого индикатора.
|
int BarsCalculated(
Параметры
indicator_handle
[in] Хэндл индикатора, полученный соответствующей индикаторной функцией.
Возвращаемое значение
Возвращает количество рассчитанных данных в индикаторном буфере или -1 в случае ошибки (данные еще не рассчитаны).
Примечание
Функция полезна в тех случаях, когда необходимо получить данные индикатора сразу после его создания (получения хэндла индикатора).
Пример:
|
void OnStart()