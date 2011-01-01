|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Demo_iForce.mq5 |
//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Индикатор демонстрирует как нужно получать данные"
#property description "индикаторных буферов для технического индикатора iForce."
#property description "Символ и таймфрейм, на котором рассчитывается индикатор,"
#property description "задаются параметрами symbol и period."
#property description "Способ создания хэндла задается параметром 'type' (тип функции)."
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots 1
//--- построение iForce
#property indicator_label1 "iForce"
#property indicator_type1 DRAW_LINE
#property indicator_color1 clrLightSeaGreen
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//+------------------------------------------------------------------+
//| Перечисление способов создания хэндла |
//+------------------------------------------------------------------+
enum Creation
{
Call_iForce, // использовать iForce
Call_IndicatorCreate // использовать IndicatorCreate
};
//--- входные параметры
input Creation type=Call_iForce; // тип функции
input int ma_period=13; // период усреднения
input ENUM_MA_METHOD ma_method=MODE_SMA; // тип сглаживания
input ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume=VOLUME_TICK; // тип объема
input string symbol=" "; // символ
input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_CURRENT; // таймфрейм
//--- индикаторный буфер
double iForceBuffer[];
//--- переменная для хранения хэндла индикатора iForce
int handle;
//--- переменная для хранения
string name=symbol;
//--- имя индикатора на графике
string short_name;
//--- будем хранить количество значений в индикаторе Force
int bars_calculated=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- привязка массива к индикаторному буферу
SetIndexBuffer(0,iForceBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- определимся с символом, на котором строится индикатор
name=symbol;
//--- удалим пробелы слева и справа
StringTrimRight(name);
StringTrimLeft(name);
//--- если после этого длина строки name нулевая
if(StringLen(name)==0)
{
//--- возьмем символ с графика, на котором запущен индикатор
name=_Symbol;
}
//--- создадим хэндл индикатора
if(type==Call_iForce)
handle=iForce(name,period,ma_period,ma_method,applied_volume);
else
{
//--- заполним структуру значениями параметров индикатора
MqlParam pars[3];
//--- период средней
pars[0].type=TYPE_INT;
pars[0].integer_value=ma_period;
//--- тип сглаживания
pars[1].type=TYPE_INT;
pars[1].integer_value=ma_method;
//--- тип объема
pars[2].type=TYPE_INT;
pars[2].integer_value=applied_volume;
//--- тип цены
handle=IndicatorCreate(name,period,IND_FORCE,3,pars);
}
//--- если не удалось создать хэндл
if(handle==INVALID_HANDLE)
{
//--- сообщим о неудаче и выведем номер ошибки
PrintFormat("Не удалось создать хэндл индикатора iForce для пары %s/%s, код ошибки %d",
name,
EnumToString(period),
GetLastError());
//--- работа индикатора завершается досрочно
return(INIT_FAILED);
}
//--- покажем на какой паре символ/таймфрейм рассчитан индикатор Force
short_name=StringFormat("iForce(%s/%s, %d, %s, %s)",name,EnumToString(period),
ma_period,EnumToString(ma_method),EnumToString(applied_volume));
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- нормальное выполнение инициализации индикатора
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
//--- количество копируемых значений из индикатора iForce
int values_to_copy;
//--- узнаем количество рассчитанных значений в индикаторе
int calculated=BarsCalculated(handle);
if(calculated<=0)
{
PrintFormat("BarsCalculated() вернул %d, код ошибки %d",calculated,GetLastError());
return(0);
}
//--- если это первый запуск вычислений нашего индикатора или изменилось количество значений в индикаторе iForce
//--- или если необходимо рассчитать индикатор для двух или более баров (значит что-то изменилось в истории)
if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)
{
//--- если массив iForceBuffer больше, чем значений в индикаторе iForce на паре symbol/period, то копируем не все
//--- в противном случае копировать будем меньше, чем размер индикаторных буферов
if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;
else values_to_copy=calculated;
}
else
{
//--- значит наш индикатор рассчитывается не в первый раз и с момента последнего вызова OnCalculate())
//--- для расчета добавилось не более одного бара
values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;
}
//--- заполняем массив iForceBuffer значениями из индикатора Force
//--- если FillArrayFromBuffer вернула false, значит данные не готовы - завершаем работу
if(!FillArrayFromBuffer(iForceBuffer,handle,values_to_copy)) return(0);
//--- сформируем сообщение
string comm=StringFormat("%s ==> Обновлено значений в индикаторе %s: %d",
TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
short_name,
values_to_copy);
//--- выведем на график служебное сообщение
Comment(comm);
//--- запомним количество значений в индикаторе Force
bars_calculated=calculated;
//--- вернем значение prev_calculated для следующего вызова
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Заполняем индикаторный буфер из индикатора iForce |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FillArrayFromBuffer(double &values[], // индикаторный буфер значений Force Index
int ind_handle, // хэндл индикатора iForce
int amount // количество копируемых значений
)
{
//--- сбросим код ошибки
ResetLastError();
//--- заполняем часть массива iForceBuffer значениями из индикаторного буфера под индексом 0
if(CopyBuffer(ind_handle,0,0,amount,values)<0)
{
//--- если копирование не удалось, сообщим код ошибки
PrintFormat("Не удалось скопировать данные из индикатора iForce, код ошибки %d",GetLastError());
//--- завершим с нулевым результатом - это означает, что индикатор будет считаться нерассчитанным
return(false);
}
//--- все получилось
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Indicator deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
if(handle!=INVALID_HANDLE)
IndicatorRelease(handle);
//--- почистим график при удалении индикатора
Comment("");
}