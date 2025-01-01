- ArrayBsearch
ArrayPrint
Выводит в журнал массив простого типа или простой структуры.
void ArrayPrint(
Параметры
array[]
[in] Массив простого типа или простой структуры.
digits=_Digits
[in] Количество знаков после запятой для вещественных типов. По умолчанию равно _Digits.
separator=NULL
[in] Разделитель между значениями полей элемента структуры. Значение по умолчанию NULL означает пустую строку, в этом случае разделителем является пробел.
start=0
[in] Индекс первого выводимого элемента массива. По умолчанию выводится с нулевого индекса.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Количество элементов массива, которые нужно вывести. По умолчанию выводится весь массив (count=WHOLE_ARRAY).
flags=ARRAYPRINT_HEADER|ARRAYPRINT_INDEX|ARRAYPRINT_LIMIT|ARRAYPRINT_ALIGN
[in] Комбинация флагов, задающая режим вывода. По умолчанию включены все флаги:
- ARRAYPRINT_HEADER – вывод заголовков для массива структур
- ARRAYPRINT_INDEX – вывод слева номера индекса
- ARRAYPRINT_LIMIT – вывод только 100 первых и 100 последних элементов массива. Используется, если нужно вывести только часть большого массива.
- ARRAYPRINT_ALIGN – включить выравнивание выводимых значений – числа будут выравниваться вправо, строки влево.
- ARRAYPRINT_DATE – при выводе datetime выводить дату в формате dd.mm.yyyy
- ARRAYPRINT_MINUTES – при выводе datetime выводить время в формате HH:MM
- ARRAYPRINT_SECONDS – при выводе datetime выводить время в формате HH:MM:SS
Возвращаемое значение
Нет
Примечание
ArrayPrint() выводит в журнал не все поля массива структур – поля-массивы и поля-указатели объектов пропускаются. Эти столбцы просто не будут выведены на печать для поддержания простого и удобного представления. Если вам нужен вывод всех полей такой структуры, то вам необходимо написать собственную функцию массового вывода с желаемым форматированием.
Пример:
//--- выводит значения 10 последних баров
