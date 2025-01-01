ArrayPrint

Выводит в журнал массив простого типа или простой структуры.

void ArrayPrint(

const void& array[],

uint digits=_Digits,

const string separator=NULL,

ulong start=0,

ulong count=WHOLE_ARRAY,

ulong flags=ARRAYPRINT_HEADER|ARRAYPRINT_INDEX|ARRAYPRINT_LIMIT|ARRAYPRINT_ALIGN

);

Параметры

array[]

[in] Массив простого типа или простой структуры.

digits=_Digits

[in] Количество знаков после запятой для вещественных типов. По умолчанию равно _Digits.

separator=NULL

[in] Разделитель между значениями полей элемента структуры. Значение по умолчанию NULL означает пустую строку, в этом случае разделителем является пробел.

start=0

[in] Индекс первого выводимого элемента массива. По умолчанию выводится с нулевого индекса.

count=WHOLE_ARRAY

[in] Количество элементов массива, которые нужно вывести. По умолчанию выводится весь массив (count=WHOLE_ARRAY).

flags=ARRAYPRINT_HEADER|ARRAYPRINT_INDEX|ARRAYPRINT_LIMIT|ARRAYPRINT_ALIGN

[in] Комбинация флагов, задающая режим вывода. По умолчанию включены все флаги:

ARRAYPRINT_HEADER – вывод заголовков для массива структур ARRAYPRINT_INDEX – вывод слева номера индекса ARRAYPRINT_LIMIT – вывод только 100 первых и 100 последних элементов массива. Используется, если нужно вывести только часть большого массива. ARRAYPRINT_ALIGN – включить выравнивание выводимых значений – числа будут выравниваться вправо, строки влево. ARRAYPRINT_DATE – при выводе datetime выводить дату в формате dd.mm.yyyy ARRAYPRINT_MINUTES – при выводе datetime выводить время в формате HH:MM ARRAYPRINT_SECONDS – при выводе datetime выводить время в формате HH:MM:SS



Возвращаемое значение

Нет

Примечание

ArrayPrint() выводит в журнал не все поля массива структур – поля-массивы и поля-указатели объектов пропускаются. Эти столбцы просто не будут выведены на печать для поддержания простого и удобного представления. Если вам нужен вывод всех полей такой структуры, то вам необходимо написать собственную функцию массового вывода с желаемым форматированием.

Пример:

//--- выводит значения 10 последних баров

MqlRates rates[];

if(CopyRates(_Symbol,_Period,1,10,rates))

{

ArrayPrint(rates);

Print("Проверка

[time]\t[open]\t[high]\t[low]\t[close]\t[tick_volume]\t[spread]\t[real_volume]");

for(int i=0;i<10;i++)

{

PrintFormat("[%d]\t%s\t%G\t%G\t%G\t%G\t%G\t%G\t%I64d\t",i,

TimeToString(rates[i].time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS),

rates[i].open,rates[i].high,rates[i].low,rates[i].close,

rates[i].tick_volume,rates[i].spread,rates[i].real_volume);

}

}

else

PrintFormat("CopyRates failed, error code=%d",GetLastError());

//--- пример вывода

/*

[time] [open] [high] [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]

[0] 2016.11.09 04:00:00 1.11242 1.12314 1.11187 1.12295 18110 10 17300175000

[1] 2016.11.09 05:00:00 1.12296 1.12825 1.11930 1.12747 17829 9 15632176000

[2] 2016.11.09 06:00:00 1.12747 1.12991 1.12586 1.12744 13458 10 9593492000

[3] 2016.11.09 07:00:00 1.12743 1.12763 1.11988 1.12194 15362 9 12352245000

[4] 2016.11.09 08:00:00 1.12194 1.12262 1.11058 1.11172 16833 9 12961333000

[5] 2016.11.09 09:00:00 1.11173 1.11348 1.10803 1.11052 15933 8 10720384000

[6] 2016.11.09 10:00:00 1.11052 1.11065 1.10289 1.10528 11888 9 8084811000

[7] 2016.11.09 11:00:00 1.10512 1.11041 1.10472 1.10915 7284 10 5087113000

[8] 2016.11.09 12:00:00 1.10915 1.11079 1.10892 1.10904 8710 9 6769629000

[9] 2016.11.09 13:00:00 1.10904 1.10913 1.10223 1.10263 8956 7 7192138000

