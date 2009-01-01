ДокументацияРазделы
Прекращает работу эксперта и выгружает его с графика.

void  ExpertRemove();

Возвращаемое значение

Нет возвращаемого значения.

Примечание

Остановка эксперта не происходит немедленно при вызове функции ExpertRemove(), производится лишь взвод флага для прекращения работы эксперта. Т.е., любое следующее событие эксперт обрабатывать уже не будет, произойдет вызов OnDeinit() и выгрузка с удалением с графика.

Вызов ExpertRemove() в тестере стратегий внутри обработчика OnInit() приведет к отмене тестирования на текущем наборе параметров. Такое завершение рассматривается как ошибка при инициализации.

При вызове ExpertRemove() в тестере стратегий после успешной инициализации советника тестирование завершится штатным образом с вызовом OnDeinit() и OnTester(). В этом случае будет получена вся торговая статистика и значение критерия оптимизации.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                            Test_ExpertRemove.mq5 |
//|                        Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
input int ticks_to_close=20;// количество тиков до снятия эксперта
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- 
   Print(TimeCurrent(),": " ,__FUNCTION__," reason code = ",reason);
//--- "clear" comment
   Comment("");
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   static int tick_counter=0;
//---
   tick_counter++;
   Comment("\nДо выгрузки эксперта ",__FILE__," осталось ",
           (ticks_to_close-tick_counter)," тиков ");
//--- до
   if(tick_counter>=ticks_to_close)
     {
      ExpertRemove();
      Print(TimeCurrent(),": ",__FUNCTION__," эксперт будет выгружен");
     }
   Print("tick_counter = ",tick_counter);
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Смотри также

