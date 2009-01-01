- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
ExpertRemove
Прекращает работу эксперта и выгружает его с графика.
|
void ExpertRemove();
Возвращаемое значение
Нет возвращаемого значения.
Примечание
Остановка эксперта не происходит немедленно при вызове функции ExpertRemove(), производится лишь взвод флага для прекращения работы эксперта. Т.е., любое следующее событие эксперт обрабатывать уже не будет, произойдет вызов OnDeinit() и выгрузка с удалением с графика.
Вызов ExpertRemove() в тестере стратегий внутри обработчика OnInit() приведет к отмене тестирования на текущем наборе параметров. Такое завершение рассматривается как ошибка при инициализации.
При вызове ExpertRemove() в тестере стратегий после успешной инициализации советника тестирование завершится штатным образом с вызовом OnDeinit() и OnTester(). В этом случае будет получена вся торговая статистика и значение критерия оптимизации.
Пример:
|
//+------------------------------------------------------------------+
