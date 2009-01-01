//+------------------------------------------------------------------+

//| Test_ExpertRemove.mq5 |

//| Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

input int ticks_to_close=20;// количество тиков до снятия эксперта

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//---

Print(TimeCurrent(),": " ,__FUNCTION__," reason code = ",reason);

//--- "clear" comment

Comment("");

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

static int tick_counter=0;

//---

tick_counter++;

Comment("

До выгрузки эксперта ",__FILE__," осталось ",

(ticks_to_close-tick_counter)," тиков ");

//--- до

if(tick_counter>=ticks_to_close)

{

ExpertRemove();

Print(TimeCurrent(),": ",__FUNCTION__," эксперт будет выгружен");

}

Print("tick_counter = ",tick_counter);

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+