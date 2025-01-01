CustomBookAdd

Передает состояние стакана цен по пользовательскому инструменту. Функция позволяет транслировать стакан цен так, как если бы он приходил от сервера брокера.

bool CustomBookAdd(

const string symbol,

const MqlBookInfo& books[]

uint count=WHOLE_ARRAY

);

Параметры

symbol

[in] Имя пользовательского инструмента.

books[]

[in] Массив данных типа MqlBookInfo, полностью описывающих состояние стакана цен — все заявки на покупку и продажу. Переданное состояние стакана цен полностью заменяет предыдущее.

count=WHOLE_ARRAY

[in] Количество элементов массива books[], которое должно быть передано в функцию. По умолчанию используется весь массив.

Возвращаемое значение

true – в случае успеха, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Функция CustomBookAdd работает только для пользовательских символов, по которым открыт стакан цен — через интерфейс платформы или функцию MarketBookAdd.

При вбросе стакана цен Bid и Ask инструмента не обновляются. Вы должны самостоятельно контролировать изменение лучших цен и вбрасывать тики при помощи CustomTicksAdd.

Передаваемые данные проверяются на корректность: для каждого элемента должны быть указаны тип, цена и объем. При этом MqlBookInfo.volume и MqlBookInfo.volume_real не должны быть нулевыми или отрицательными, если оба объема отрицательны, то это будет считаться ошибкой. Указывать можно любой из объемов или оба — берется тот, который указан или является положительным:

volume=-1 && volume_real=2 — будет использован volume_real=2,

volume=3 && volume_real=0 — будет использован volume=3.

Объем с повышенной точностью MqlBookInfo.volume_real имеет больший приоритет по сравнению с обычным MqlBookInfo.volume. Если для элемента стакана указаны оба значения, будет использовано volume_real.

Если хотя бы один элемент стакана описан неверно, система отбросит переданное состояние полностью.

Порядок следования элементов MqlBookInfo в массиве books не имеет значения. При сохранении данных терминал сортирует их по цене самостоятельно.

При сохранении данных проверяется параметр "Глубина стакана" (SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH) принимающего пользовательского инструмента. Если количество заявок на продажу в передаваемом стакане цен превышает это значение, лишние уровни отбрасываются. Аналогично для заявок на покупку.

Пример заполнения массива books:

Состояние стакана цен Заполнение books[] books[0].type=BOOK_TYPE_SELL;

books[0].price=1.14337;

books[0].volume=100;

books[1].type=BOOK_TYPE_SELL;

books[1].price=1.14330;

books[1].volume=50;

books[2].type=BOOK_TYPE_SELL;

books[2].price=1.14335;

books[2].volume=40;

books[3].type=BOOK_TYPE_SELL;

books[3].price=1.14333;

books[3].volume=10;

books[4].type=BOOK_TYPE_BUY;

books[4].price=1.14322;

books[4].volume=10;

books[5].type=BOOK_TYPE_BUY;

books[5].price=1.14320;

books[5].volume=90;

books[6].type=BOOK_TYPE_BUY;

books[6].price=1.14319;

books[6].volume=100;

books[7].type=BOOK_TYPE_BUY;

books[7].price=1.14318;

books[7].volume=10;

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- включаем стакан цен для инструмента, из которого будем брать данные

MarketBookAdd(Symbol());

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick(void)

{

MqlTick ticks[];

ArrayResize(ticks,1);

//--- скопируем текущие цены из обычного инструмента в пользовательский

if(SymbolInfoTick(Symbol(),ticks[0]))

{

string symbol_name=Symbol()+".SYN";

CustomTicksAdd(symbol_name,ticks);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Book function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnBookEvent(const string &book_symbol)

{

//--- скопируем текущее состояние стакана цен из обычного инструмента в пользовательский

if(book_symbol==Symbol())

{

MqlBookInfo book_array[];

if(MarketBookGet(Symbol(),book_array))

{

string symbol_name=Symbol()+".SYN";

CustomBookAdd(symbol_name,book_array);

}

}

}

Смотри также

MarketBookAdd, CustomTicksAdd, OnBookEvent