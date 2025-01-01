ObjectFind

Ищет объект с указанным именем на графике с указанным идентификатором.

int ObjectFind(

long chart_id,

string name

);

Параметры

chart_id

[in] Идентификатор графика. 0 означает текущий график.

name

[in] Имя искомого объекта.

Возвращаемое значение

В случае удачи функция возвращает номер подокна (0 означает главное окно графика), в котором находится найденный объект. Если объект не найден, то функция возвращает отрицательное число. Чтобы получить дополнительную информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Функция использует синхронный вызов – это означает, что функция дожидается выполнения всех команд, которые были помещены в очередь графика перед её вызовом, и поэтому данная функция может быть затратной по времени. Нужно иметь это обстоятельство в виду, если ведется работа с большим количеством объектов на графике.

При переименовании графического объекта одновременно формируются два события, которые можно обработать в эксперте или индикаторе функцией OnChartEvent():

событие удаления объекта со старым именем;

событие создания графического объекта с новым именем.

Пример: