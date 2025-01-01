- ObjectCreate
- ObjectName
- ObjectDelete
- ObjectsDeleteAll
- ObjectFind
- ObjectGetTimeByValue
- ObjectGetValueByTime
- ObjectMove
- ObjectsTotal
- ObjectSetDouble
- ObjectSetInteger
- ObjectSetString
- ObjectGetDouble
- ObjectGetInteger
- ObjectGetString
- TextSetFont
- TextOut
- TextGetSize
Ищет объект с указанным именем на графике с указанным идентификатором.
|
int ObjectFind(
Параметры
chart_id
[in] Идентификатор графика. 0 означает текущий график.
name
[in] Имя искомого объекта.
Возвращаемое значение
В случае удачи функция возвращает номер подокна (0 означает главное окно графика), в котором находится найденный объект. Если объект не найден, то функция возвращает отрицательное число. Чтобы получить дополнительную информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().
Примечание
Функция использует синхронный вызов – это означает, что функция дожидается выполнения всех команд, которые были помещены в очередь графика перед её вызовом, и поэтому данная функция может быть затратной по времени. Нужно иметь это обстоятельство в виду, если ведется работа с большим количеством объектов на графике.
При переименовании графического объекта одновременно формируются два события, которые можно обработать в эксперте или индикаторе функцией OnChartEvent():
- событие удаления объекта со старым именем;
- событие создания графического объекта с новым именем.
Пример:
|
