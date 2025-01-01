ДокументацияРазделы
FrameFilter

Устанавливает фильтр чтения фреймов и переводит указатель на начало.

bool  FrameFilter(
   const string  name,         // публичное имя/метка
   long          id            // публичный id
   );

name

[in]  Публичная метка фрейма. Если передана пустая строка, то фильтр будет работать только по второму параметру.

id

[in]  Публичный идентификатор фрейма. Если значение равно ULONG_MAX, то  фильтр будет работать только по первому параметру.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.

Примечание

Если в качестве первого параметра передана пустая строка, то фильтр будет работать только по числовому параметру, то есть будут просматриваться все фреймы с указанным id.  Если значение второго параметра равно ULONG_MAX, то работает только текстовый фильтр.

Вызов FrameFilter("", ULONG_MAX) эквивалентен вызову FrameFirst(), то есть равнозначен отсутствию фильтра.

Пример из статьи SQLite: нативная работа с базами данных на SQL в MQL5:

void               CDatabaseFrames::OnTesterDeinit(void)
  {
//--- возьмем имя советника и время окончания оптимизации
   string filename=MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+" "+TimeToString(TimeCurrent())+".sqlite";
   StringReplace(filename":""."); // символ ":" запрещен в названиях файлов
//--- открываем/создаем базу данных в общей папке терминалов
   int db=DatabaseOpen(filenameDATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE | DATABASE_OPEN_COMMON);
   if(db==INVALID_HANDLE)
     {
      Print("DB: "filename" open failed with code "GetLastError());
      return;
     }
   else
      Print("DB: "filename" opened successful");
//--- создаем таблицу PASSES
   if(!DatabaseExecute(db"CREATE TABLE PASSES("
                       "PASS               INT PRIMARY KEY NOT NULL,"
                       "TRADES             INT,"
                       "WIN_TRADES         INT,"
                       "PROFIT             REAL,"
                       "GROSS_PROFIT       REAL,"
                       "GROSS_LOSS         REAL,"
                       "SHARPE_RATIO       REAL,"
                       "PROFIT_FACTOR      REAL,"
                       "RECOVERY_FACTOR    REAL,"
                       "EXPECTED_PAYOFF    REAL,"
                       "ON_TESTER          REAL,"
                       "BL_BALANCE         REAL,"
                       "BL_PROFITFACTOR    REAL,"
                       "BL_EXPECTEDPAYOFF  REAL,"
                       "BL_DD              REAL,"
                       "BL_RECOVERYFACTOR  REAL,"
                       "BL_SHARPE          REAL );"))
     {
      Print("DB: "filename" create table failed with code "GetLastError());
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
//--- переменные для чтения фреймов
   string        name;
   ulong         pass;
   long          id;
   double        value;
   double        stats[];
//--- переведем указатель фреймов в начало
   FrameFirst();
   FrameFilter(""STATS_FRAME); // выбираем для работы фреймы с торговой статистикой
//--- переменные для получения статистики из фрейма
   int trades;
   double win_trades_percent;
   double profitgross_profitgross_loss;
   double sharpe_ratioprofit_factorrecovery_factorexpected_payoff;
   double ontester_value;                              // пользовательский критерий оптимизации
   double balance;                                     // Balance
   double balance_plus_profitfactor;                   // Balance+ProfitFactor
   double balance_plus_expectedpayoff;                 // Balance+ExpectedPayoff
   double balance_plus_dd;                             // Balance+EquityDrawdown
   double balance_plus_recoveryfactor;                 // Balance+RecoveryFactor
   double balance_plus_sharpe;                         // Balance+Sharpe
//--- блокируем базу данных на время массовых транзакций
   DatabaseTransactionBegin(db);
//--- проходим по фреймам и читаем данные из них
   bool failed=false;
   while(FrameNext(passnameidvaluestats))
     {
      //Print("Got pass #", pass);   // Раскомментировать только для отладки
      trades=(int)stats[0];
      win_trades_percent=stats[1];
      profit=stats[2];
      gross_profit=stats[3];
      gross_loss=stats[4];
      sharpe_ratio=stats[5];
      profit_factor=stats[6];
      recovery_factor=stats[7];
      expected_payoff=stats[8];
      ontester_value=stats[9];
      balance=stats[10];
      balance_plus_profitfactor=stats[11];
      balance_plus_expectedpayoff=stats[12];
      balance_plus_dd=stats[13];
      balance_plus_recoveryfactor=stats[14];
      balance_plus_sharpe=stats[15];
      /*  Раскомментировать только для отладки
      PrintFormat("VALUES (%d,%d,%.2f,%.2f,%.2f,%.2f,%.2f,%.2f,%.2f,%G,%.2f,%.2f,%2.f,%.2f,%.2f,%.2f,%.2f)",
                  passtradeswin_trades_percentprofitgross_profitgross_losssharpe_ratio,
                  profit_factorrecovery_factorexpected_payoffontester_valuebalance,
                  balance_plus_profitfactorbalance_plus_expectedpayoffbalance_plus_ddbalance_plus_recoveryfactor,
                  balance_plus_sharpe);
      */
      //--- запишем данные в таблицу
      string request=StringFormat("INSERT INTO PASSES (PASS,TRADES,WIN_TRADES, PROFIT,GROSS_PROFIT,GROSS_LOSS,"
                                  "SHARPE_RATIO,PROFIT_FACTOR,RECOVERY_FACTOR,EXPECTED_PAYOFF,ON_TESTER,"
                                  "BL_BALANCE,BL_PROFITFACTOR,BL_EXPECTEDPAYOFF,BL_DD,BL_RECOVERYFACTOR,BL_SHARPE) "
                                  "VALUES (%d, %d, %.2f, %.2f, %.2f, %.2f, %.2f, %.2f, %.2f, %G, %.2f, %.2f, %.2f, %.2f, %.2f, %.2f, %.2f)",
                                  passtradeswin_trades_percentprofitgross_profitgross_losssharpe_ratio,
                                  profit_factorrecovery_factorexpected_payoffontester_valuebalance,
                                  balance_plus_profitfactorbalance_plus_expectedpayoffbalance_plus_ddbalance_plus_recoveryfactor,
                                  balance_plus_sharpe);
 
      //--- выполним запрос на добавление прохода в таблицу PASSES
      if(!DatabaseExecute(dbrequest))
        {
         PrintFormat("Failed to insert pass %d with code %d"passGetLastError());
         failed=true;
         break;
        }
     }
//--- если при выполнении транзакции произошла ошибка, сообщим и завершим работу
   if(failed)
     {
      Print("Transaction failed, error code="GetLastError());
      DatabaseTransactionRollback(db);
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
   else
     {
      DatabaseTransactionCommit(db);
      Print("Transaction done successful");
     }
//--- закроем базу данных
   if(db!=INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("Close database with handle=%d"db);
      PrintFormat("Database stored in file '%s'"filename);
      DatabaseClose(db);
     }
//---
  }

Смотри также

