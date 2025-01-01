ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Константы, перечисления и структурыТорговые константыТипы торговых операций 

Типы торговых операций

Торговля осуществляется посредством отправки с помощью функции OrderSend() приказов на открытие позиций, а также приказов на установку, модификацию и удаление отложенных ордеров. Каждый торговый приказ содержит указание на тип запрашиваемой торговой операции. Торговые операции описаны в перечислении ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS.

ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS

Идентификатор

Описание

TRADE_ACTION_DEAL

Установить торговый ордер на немедленное совершение сделки с указанными параметрами (поставить рыночный ордер)

TRADE_ACTION_PENDING

Установить торговый ордер на совершение сделки при указанных условиях (отложенный ордер)

TRADE_ACTION_SLTP

Изменить значения Stop Loss и Take Profit у открытой позиции

TRADE_ACTION_MODIFY

Изменить параметры ранее установленного торгового ордера

TRADE_ACTION_REMOVE

Удалить ранее выставленный отложенный торговый ордер

TRADE_ACTION_CLOSE_BY

Закрыть позицию встречной

 
Пример торговой операции TRADE_ACTION_DEAL для открытия позиции Buy:

#define EXPERT_MAGIC 123456   // MagicNumber эксперта
//+------------------------------------------------------------------+
//| Открытие позиции Buy                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- объявление и инициализация запроса и результата
   MqlTradeRequest request={};
   MqlTradeResult  result={};
//--- параметры запроса
   request.action   =TRADE_ACTION_DEAL;                     // тип торговой операции
   request.symbol   =Symbol();                              // символ
   request.volume   =0.1;                                   // объем в 0.1 лот
   request.type     =ORDER_TYPE_BUY;                        // тип ордера
   request.price    =SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK); // цена для открытия
   request.deviation=5;                                     // допустимое отклонение от цены
   request.magic    =EXPERT_MAGIC;                          // MagicNumber ордера
//--- отправка запроса
   if(!OrderSend(request,result))
      PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError());     // если отправить запрос не удалось, вывести код ошибки
//--- информация об операции
   PrintFormat("retcode=%u  deal=%I64u  order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 

Пример торговой операции TRADE_ACTION_DEAL для открытия позиции Sell:

#define EXPERT_MAGIC 123456   // MagicNumber эксперта
//+------------------------------------------------------------------+
//| Открытие позиции Sell                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- объявление и инициализация запроса и результата
   MqlTradeRequest request={};
   MqlTradeResult  result={};
//--- параметры запроса
   request.action   =TRADE_ACTION_DEAL;                     // тип торговой операции
   request.symbol   =Symbol();                              // символ
   request.volume   =0.2;                                   // объем в 0.2 лот
   request.type     =ORDER_TYPE_SELL;                       // тип ордера
   request.price    =SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID); // цена для открытия
   request.deviation=5;                                     // допустимое отклонение от цены
   request.magic    =EXPERT_MAGIC;                          // MagicNumber ордера
//--- отправка запроса
   if(!OrderSend(request,result))
      PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError());     // если отправить запрос не удалось, вывести код ошибки
//--- информация об операции
   PrintFormat("retcode=%u  deal=%I64u  order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 
Пример торговой операции TRADE_ACTION_DEAL для закрытия позиций:

#define EXPERT_MAGIC 123456   // MagicNumber эксперта
//+------------------------------------------------------------------+
//| Закрытие всех позиций                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- объявление запроса и результата
   MqlTradeRequest request;
   MqlTradeResult  result;
   int total=PositionsTotal(); // количество открытых позиций   
//--- перебор всех открытых позиций
   for(int i=total-1; i>=0; i--)
     {
      //--- параметры ордера
      ulong  position_ticket=PositionGetTicket(i);                                      // тикет позиции
      string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL);                        // символ 
      int    digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS);              // количество знаков после запятой
      ulong  magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC);                                  // MagicNumber позиции
      double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);                                 // объем позиции
      ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE);    // тип позиции
      //--- вывод информации о позиции
      PrintFormat("#%I64u %s  %s  %.2f  %s [%I64d]",
                  position_ticket,
                  position_symbol,
                  EnumToString(type),
                  volume,
                  DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits),
                  magic);
      //--- если MagicNumber совпадает
      if(magic==EXPERT_MAGIC)
        {
         //--- обнуление значений запроса и результата
         ZeroMemory(request);
         ZeroMemory(result);
         //--- установка параметров операции
         request.action   =TRADE_ACTION_DEAL;        // тип торговой операции
         request.position =position_ticket;          // тикет позиции
         request.symbol   =position_symbol;          // символ 
         request.volume   =volume;                   // объем позиции
         request.deviation=5;                        // допустимое отклонение от цены
         request.magic    =EXPERT_MAGIC;             // MagicNumber позиции
         //--- установка цены и типа ордера в зависимости от типа позиции
         if(type==POSITION_TYPE_BUY)
           {
            request.price=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_BID);
            request.type =ORDER_TYPE_SELL;
           }
         else
           {
            request.price=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_ASK);
            request.type =ORDER_TYPE_BUY;
           }
         //--- вывод информации о закрытии
         PrintFormat("Close #%I64d %s %s",position_ticket,position_symbol,EnumToString(type));
         //--- отправка запроса
         if(!OrderSend(request,result))
            PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError());  // если отправить запрос не удалось, вывести код ошибки
         //--- информация об операции   
         PrintFormat("retcode=%u  deal=%I64u  order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);
         //---
        }
     }
  }

 
Пример торговой операции TRADE_ACTION_PENDING для установки отложенного ордера:

#property description "Пример установки отложенных ордеров"
#property script_show_inputs
#define EXPERT_MAGIC 123456                             // MagicNumber эксперта
input ENUM_ORDER_TYPE orderType=ORDER_TYPE_BUY_LIMIT;   // тип ордера
//+------------------------------------------------------------------+
//| Установка отложенных ордеров                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//-- объявление и инициализация запроса и результата
   MqlTradeRequest request={};
   MqlTradeResult  result={};
//--- параметры для установки отложенного ордера
   request.action   =TRADE_ACTION_PENDING;                             // тип торговой операции
   request.symbol   =Symbol();                                         // символ
   request.volume   =0.1;                                              // объем в 0.1 лот
   request.deviation=2;                                                // допустимое отклонение от цены
   request.magic    =EXPERT_MAGIC;                                     // MagicNumber ордера
   int offset = 50;                                                    // отступ от текущей цены для установки ордера, в пунктах
   double price;                                                       // цена срабатывания ордера
   double point=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT);                // размер пункта
   int digits=SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS);                // кол-во знаков после запятой (точность)
   //--- проверка типа операции
   if(orderType==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT)
     {
      request.type     =ORDER_TYPE_BUY_LIMIT;                          // тип ордера
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)-offset*point;        // цена для открытия 
      request.price    =NormalizeDouble(price,digits);                 // нормализованная цена открытия 
     }
   else if(orderType==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT)
     {
      request.type     =ORDER_TYPE_SELL_LIMIT;                          // тип ордера
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)+offset*point;         // цена для открытия 
      request.price    =NormalizeDouble(price,digits);                  // нормализованная цена открытия 
     }
   else if(orderType==ORDER_TYPE_BUY_STOP)
     {
      request.type =ORDER_TYPE_BUY_STOP;                                // тип ордера
      price        =SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)+offset*point; // цена для открытия 
      request.price=NormalizeDouble(price,digits);                      // нормализованная цена открытия 
     }
   else if(orderType==ORDER_TYPE_SELL_STOP)
     {
      request.type     =ORDER_TYPE_SELL_STOP;                           // тип ордера
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)-offset*point;         // цена для открытия 
      request.price    =NormalizeDouble(price,digits);                  // нормализованная цена открытия 
     }
   else Alert("Этот пример только для установки отложенных ордеров");   // если выбран не отложенный ордер
//--- отправка запроса
   if(!OrderSend(request,result))
      PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError());                 // если отправить запрос не удалось, вывести код ошибки
//--- информация об операции
   PrintFormat("retcode=%u  deal=%I64u  order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);
  }

 
Пример торговой операции TRADE_ACTION_SLTP для изменения значений Stop Loss и Take Profit у открытой позиции:

#define EXPERT_MAGIC 123456  // MagicNumber эксперта
//+------------------------------------------------------------------+
//| Модификация Stop Loss и Take Profit позиции                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- объявление запроса и результата
   MqlTradeRequest request;
   MqlTradeResult  result;
   int total=PositionsTotal(); // количество открытых позиций   
//--- перебор всех открытых позиций
   for(int i=0; i<total; i++)
     {
      //--- параметры ордера
      ulong  position_ticket=PositionGetTicket(i);// тикет позиции
      string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // символ 
      int    digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS); // количество знаков после запятой
      ulong  magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // MagicNumber позиции
      double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);    // объем позиции
      double sl=PositionGetDouble(POSITION_SL);  // Stop Loss позиции
      double tp=PositionGetDouble(POSITION_TP);  // Take Profit позиции
      ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE);  // тип позиции
      //--- вывод информации о позиции
      PrintFormat("#%I64u %s  %s  %.2f  %s  sl: %s  tp: %s  [%I64d]",
                  position_ticket,
                  position_symbol,
                  EnumToString(type),
                  volume,
                  DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits),
                  DoubleToString(sl,digits),
                  DoubleToString(tp,digits),
                  magic);
      //--- если MagicNumber совпадает, Stop Loss и Take Profit не заданы
      if(magic==EXPERT_MAGIC && sl==0 && tp==0)
        {
         //--- вычисление текущих ценовых уровней
         double price=PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);
         double bid=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_BID);
         double ask=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_ASK);
         int    stop_level=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);
         double price_level;
         //--- если уровень минимально допустимого отступа в пунктах от текущей цены закрытия не задан
         if(stop_level<=0)
            stop_level=150; // зададим отступ в 150 пунктов от текущей цены закрытия
         else
            stop_level+=50; // уровень отступа возьмем равным (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL + 50) пунктов для надежности
 
         //--- вычисление и округление значений Stop Loss и Take Profit
         price_level=stop_level*SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_POINT);
         if(type==POSITION_TYPE_BUY)
           {
            sl=NormalizeDouble(bid-price_level,digits);
            tp=NormalizeDouble(ask+price_level,digits);
           }
         else
           {
            sl=NormalizeDouble(ask+price_level,digits);
            tp=NormalizeDouble(bid-price_level,digits);
           }
         //--- обнуление значений запроса и результата
         ZeroMemory(request);
         ZeroMemory(result);
         //--- установка параметров операции
         request.action  =TRADE_ACTION_SLTP// тип торговой операции
         request.position=position_ticket;   // тикет позиции
         request.symbol=position_symbol;     // символ 
         request.sl      =sl;                // Stop Loss позиции
         request.tp      =tp;                // Take Profit позиции
         request.magic=EXPERT_MAGIC;         // MagicNumber позиции
         //--- вывод информации о модификации
         PrintFormat("Modify #%I64d %s %s",position_ticket,position_symbol,EnumToString(type));
         //--- отправка запроса
         if(!OrderSend(request,result))
            PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError());  // если отправить запрос не удалось, вывести код ошибки
         //--- информация об операции   
         PrintFormat("retcode=%u  deal=%I64u  order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);
        }
     }
  }

 
Пример торговой операции TRADE_ACTION_MODIFY для модификации уровней цен отложенных ордеров:

#define EXPERT_MAGIC 123456  // MagicNumber эксперта
//+------------------------------------------------------------------+
//| Модификация отложенных ордеров                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//-- объявление и инициализация запроса и результата
   MqlTradeRequest request={};
   MqlTradeResult  result={};
   int total=OrdersTotal(); // количество установленных отложенных ордеров
//--- перебор всех установленных отложенных ордеров
   for(int i=0; i<total; i++)
     {
      //--- параметры ордера
      ulong  order_ticket=OrderGetTicket(i);                             // тикет ордера
      string order_symbol=Symbol();                                      // символ
      int    digits=(int)SymbolInfoInteger(order_symbol,SYMBOL_DIGITS);  // количество знаков после запятой
      ulong  magic=OrderGetInteger(ORDER_MAGIC);                         // MagicNumber ордера
      double volume=OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_CURRENT);                // текущий объем ордера
      double sl=OrderGetDouble(ORDER_SL);                                // текущий Stop Loss ордера
      double tp=OrderGetDouble(ORDER_TP);                                // текущий Take Profit ордера
      ENUM_ORDER_TYPE type=(ENUM_ORDER_TYPE)OrderGetInteger(ORDER_TYPE); // тип ордера
      int offset = 50;                                                   // отступ от текущей цены для установки ордера, в пунктах
      double price;                                                      // цена срабатывания ордера
      double point=SymbolInfoDouble(order_symbol,SYMBOL_POINT);          // размер пункта
      //--- вывод информации об ордере
      PrintFormat("#%I64u %s  %s  %.2f  %s  sl: %s  tp: %s  [%I64d]",
                  order_ticket,
                  order_symbol,
                  EnumToString(type),
                  volume,
                  DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits),
                  DoubleToString(sl,digits),
                  DoubleToString(tp,digits),
                  magic);
      //--- если MagicNumber совпадает, Stop Loss и Take Profit не заданы
      if(magic==EXPERT_MAGIC && sl==0 && tp==0)
        {
         request.action=TRADE_ACTION_MODIFY;                           // тип торговой операции
         request.order = OrderGetTicket(i);                            // тикет ордера
         request.symbol   =Symbol();                                   // символ
         request.deviation=5;                                          // допустимое отклонение от цены
        //--- установка уровня цены, тейк-профит и стоп-лосс ордера в зависимости от его типа
         if(type==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT)
           {
            price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)-offset*point; 
            request.tp = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);
            request.sl = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);
            request.price    =NormalizeDouble(price,digits);                // нормализованная цена открытия
           }
         else if(type==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT)
           {
           price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)+offset*point; 
            request.tp = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);
            request.sl = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);
            request.price    =NormalizeDouble(price,digits);                 // нормализованная цена открытия
           }
         else if(type==ORDER_TYPE_BUY_STOP)
           {
           price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)+offset*point; 
            request.tp = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);
            request.sl = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);
            request.price    =NormalizeDouble(price,digits);                 // нормализованная цена открытия
           }
         else if(type==ORDER_TYPE_SELL_STOP)
           {
           price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)-offset*point; 
            request.tp = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);
            request.sl = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);
            request.price    =NormalizeDouble(price,digits);                 // нормализованная цена открытия
           }
         //--- отправка запроса
         if(!OrderSend(request,result))
            PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError());  // если отправить запрос не удалось, вывести код ошибки
         //--- информация об операции   
         PrintFormat("retcode=%u  deal=%I64u  order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);
         //--- обнуление значений запроса и результата
         ZeroMemory(request);
         ZeroMemory(result);
        }
     }
  }

 
Пример торговой операции TRADE_ACTION_REMOVE для удаления отложенных ордеров:

#define EXPERT_MAGIC 123456  // MagicNumber эксперта
//+------------------------------------------------------------------+
//| Удаление отложенных ордеров                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//-- объявление и инициализация запроса и результата
   MqlTradeRequest request={};
   MqlTradeResult  result={};
   int total=OrdersTotal(); // количество установленных отложенных ордеров
//--- перебор всех установленных отложенных ордеров
   for(int i=total-1; i>=0; i--)
     {
      ulong  order_ticket=OrderGetTicket(i);                   // тикет ордера
      ulong  magic=OrderGetInteger(ORDER_MAGIC);               // MagicNumber ордера
      //--- если MagicNumber совпадает
      if(magic==EXPERT_MAGIC)
        {
         //--- обнуление значений запроса и результата
         ZeroMemory(request);
         ZeroMemory(result);
         //--- установка параметров операции     
         request.action=TRADE_ACTION_REMOVE;                   // тип торговой операции
         request.order = order_ticket;                         // тикет ордера
         //--- отправка запроса
         if(!OrderSend(request,result))
            PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError());  // если отправить запрос не удалось, вывести код ошибки
         //--- информация об операции   
         PrintFormat("retcode=%u  deal=%I64u  order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);
        }
     }
  }

 
Пример торговой операции TRADE_ACTION_CLOSE_BY для закрытия позиций встречными:

#define EXPERT_MAGIC 123456  // MagicNumber эксперта
//+------------------------------------------------------------------+
//| Закрытие всех позиций встречными                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- объявление запроса и результата
   MqlTradeRequest request;
   MqlTradeResult  result;
   int total=PositionsTotal(); // количество открытых позиций   
//--- перебор всех открытых позиций
   for(int i=total-1; i>=0; i--)
     {
      //--- параметры ордера
      ulong  position_ticket=PositionGetTicket(i);                                    // тикет позиции
      string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL);                      // символ 
      int    digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS);            // количество знаков после запятой
      ulong  magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC);                                // MagicNumber позиции
      double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);                               // объем позиции
      double sl=PositionGetDouble(POSITION_SL);                                       // Stop Loss позиции
      double tp=PositionGetDouble(POSITION_TP);                                       // Take Profit позиции
      ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE);  // тип позиции
      //--- вывод информации о позиции
      PrintFormat("#%I64u %s  %s  %.2f  %s  sl: %s  tp: %s  [%I64d]",
                  position_ticket,
                  position_symbol,
                  EnumToString(type),
                  volume,
                  DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits),
                  DoubleToString(sl,digits),
                  DoubleToString(tp,digits),
                  magic);
      //--- если MagicNumber совпадает
      if(magic==EXPERT_MAGIC)
        {
         for(int j=0; j<i; j++)
           {
            string symbol=PositionGetSymbol(j); // символ новой позиции
            //--- если символы новой и искомой позиций совпадают
            if(symbol==position_symbol && PositionGetInteger(POSITION_MAGIC)==EXPERT_MAGIC)
              {
               //--- установка типа встречной позиции
               ENUM_POSITION_TYPE type_by=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE);
               //--- выход, если типы исходной и встречной позиций совпадают
               if(type==type_by)
                  continue;
               //--- обнуление значений запроса и результата
               ZeroMemory(request);
               ZeroMemory(result);
               //--- установка параметров операции
               request.action=TRADE_ACTION_CLOSE_BY;                         // тип торговой операции
               request.position=position_ticket;                             // тикет позиции
               request.position_by=PositionGetInteger(POSITION_TICKET);      // тикет встречной позиции
               //request.symbol     =position_symbol;
               request.magic=EXPERT_MAGIC;                                   // MagicNumber позиции
               //--- вывод информации о закрытии встречной
               PrintFormat("Close #%I64d %s %s by #%I64d",position_ticket,position_symbol,EnumToString(type),request.position_by);
               //--- отправка запроса
               if(!OrderSend(request,result))
                  PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // если отправить запрос не удалось, вывести код ошибки
 
               //--- информация об операции   
               PrintFormat("retcode=%u  deal=%I64u  order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);
              }
           }
        }
     }
  }

 