- Информация об исторических данных по инструменту
- Свойства ордеров
- Свойства позиций
- Свойства сделок
- Типы торговых операций
- Типы торговых транзакций
- Виды заявок в стакане цен
- Свойства сигналов
Торговля осуществляется посредством отправки с помощью функции OrderSend() приказов на открытие позиций, а также приказов на установку, модификацию и удаление отложенных ордеров. Каждый торговый приказ содержит указание на тип запрашиваемой торговой операции. Торговые операции описаны в перечислении ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS.
ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS
|
Идентификатор
|
Описание
|
Установить торговый ордер на немедленное совершение сделки с указанными параметрами (поставить рыночный ордер)
|
Установить торговый ордер на совершение сделки при указанных условиях (отложенный ордер)
|
Изменить значения Stop Loss и Take Profit у открытой позиции
|
Изменить параметры ранее установленного торгового ордера
|
Удалить ранее выставленный отложенный торговый ордер
|
Закрыть позицию встречной
Пример торговой операции TRADE_ACTION_DEAL для открытия позиции Buy:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber эксперта
Пример торговой операции TRADE_ACTION_DEAL для открытия позиции Sell:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber эксперта
Пример торговой операции TRADE_ACTION_DEAL для закрытия позиций:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber эксперта
Пример торговой операции TRADE_ACTION_PENDING для установки отложенного ордера:
|
#property description "Пример установки отложенных ордеров"
Пример торговой операции TRADE_ACTION_SLTP для изменения значений Stop Loss и Take Profit у открытой позиции:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber эксперта
Пример торговой операции TRADE_ACTION_MODIFY для модификации уровней цен отложенных ордеров:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber эксперта
Пример торговой операции TRADE_ACTION_REMOVE для удаления отложенных ордеров:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber эксперта
Пример торговой операции TRADE_ACTION_CLOSE_BY для закрытия позиций встречными:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber эксперта