#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber эксперта

//+------------------------------------------------------------------+

//| Модификация Stop Loss и Take Profit позиции |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- объявление запроса и результата

MqlTradeRequest request;

MqlTradeResult result;

int total=PositionsTotal(); // количество открытых позиций

//--- перебор всех открытых позиций

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- параметры ордера

ulong position_ticket=PositionGetTicket(i);// тикет позиции

string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // символ

int digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS); // количество знаков после запятой

ulong magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // MagicNumber позиции

double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); // объем позиции

double sl=PositionGetDouble(POSITION_SL); // Stop Loss позиции

double tp=PositionGetDouble(POSITION_TP); // Take Profit позиции

ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // тип позиции

//--- вывод информации о позиции

PrintFormat("#%I64u %s %s %.2f %s sl: %s tp: %s [%I64d]",

position_ticket,

position_symbol,

EnumToString(type),

volume,

DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits),

DoubleToString(sl,digits),

DoubleToString(tp,digits),

magic);

//--- если MagicNumber совпадает, Stop Loss и Take Profit не заданы

if(magic==EXPERT_MAGIC && sl==0 && tp==0)

{

//--- вычисление текущих ценовых уровней

double price=PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);

double bid=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_BID);

double ask=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_ASK);

int stop_level=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);

double price_level;

//--- если уровень минимально допустимого отступа в пунктах от текущей цены закрытия не задан

if(stop_level<=0)

stop_level=150; // зададим отступ в 150 пунктов от текущей цены закрытия

else

stop_level+=50; // уровень отступа возьмем равным (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL + 50) пунктов для надежности



//--- вычисление и округление значений Stop Loss и Take Profit

price_level=stop_level*SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_POINT);

if(type==POSITION_TYPE_BUY)

{

sl=NormalizeDouble(bid-price_level,digits);

tp=NormalizeDouble(ask+price_level,digits);

}

else

{

sl=NormalizeDouble(ask+price_level,digits);

tp=NormalizeDouble(bid-price_level,digits);

}

//--- обнуление значений запроса и результата

ZeroMemory(request);

ZeroMemory(result);

//--- установка параметров операции

request.action =TRADE_ACTION_SLTP; // тип торговой операции

request.position=position_ticket; // тикет позиции

request.symbol=position_symbol; // символ

request.sl =sl; // Stop Loss позиции

request.tp =tp; // Take Profit позиции

request.magic=EXPERT_MAGIC; // MagicNumber позиции

//--- вывод информации о модификации

PrintFormat("Modify #%I64d %s %s",position_ticket,position_symbol,EnumToString(type));

//--- отправка запроса

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // если отправить запрос не удалось, вывести код ошибки

//--- информация об операции

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

}

}